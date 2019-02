Sykehuset forteller NRK at de skal øke nattbemanningen med to leger, i tillegg til at flere sykepleiere skal ansettes. Det er omprioritert 20 millioner kroner i neste års budsjett, nettopp for å øke bemanningen.

– Vi skal få flere folk på plass, bedre rutiner for hvordan vi jobber og bedre flyt i arbeidet på sykehuset, sier viseadministrerende direktør Clara Gjesdal.

Les også: Oslos nye sykehus på Gaustad vil mangle plass til nyfødte

Sykehuset må innen 15. februar levere en handlingsplan for å bedre forholdene på akuttmottaket. Planen ble drøftet på et styremøte denne uken.

Avdøde, en mann (43), ble i fjor henvist til undersøkelse som følge av sterke brystsmerter. Deretter ble han innlagt på et rom alene. Gjennomgangen fra fylkeslegen viser at han i 44 minutter forsøkte å utløse alarmen på rommet for å få hjelp, uten at noen kom til.

20 minutter etter at alarmen stanset, ble 43-åringen funnet død på gulvet. Det var da gått minst halvannen time siden sist noen så til ham. Obduksjonen viste tegn på akutt hjertesvikt.



Haukeland universitetssjukehus øker nattbemanningen etter at en pasient ble funnet død på akuttmottaket. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix