Dagsavisen skrev 25. januar at både kommunesektorens organisasjon, KS, og eldrebyråden i Oslo advarte om at flere tusen eldre ville lide når regjeringen skulle slutte å gi penger til rehabilitering av gamle, utdaterte sykehjem. Regjeringen ligger nå an til å ryke på et nederlag i denne saken.

Tirsdag ga nemlig helsekomiteen på Stortinget sin støtte til et Senterparti-forslag om at ordningen med rehabiliteringsstøtte til sykehjem og omsorgsboliger ikke skal endres. Komiteen innstilte på at Stortinget ber regjeringen sørge for en likebehandling av nybygg og oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse.

I utgangspunktet skulle kommunene fra 2021 miste pengestøtten fra staten til å rehabilitere gamle sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringen ville at den statlige tilskuddsordningen bare skulle kunne brukes på rehabilitering og bygging av sykehjem og omsorgsboliger i de tilfellene der det førte til at kommunene fikk økt sitt antall plasser.

Stortinget skal fatte vedtak i saken 13. februar. Sp, KrF, Ap og SV ligger an til å sikre flertall for komiteens innstilling.

– Regjeringens omlegging har ført til store protester helt siden ideen ble lansert, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Sp.

– Det er mange kommuner som har store rehabiliteringsbehov på sine sykehjem. Hvis dette tilskuddet ikke lenger skal gjelde for dette arbeidet, blir det en umulig situasjon for mange kommuner som har tatt for gitt at de skulle få tilskudd til rehabilitering. Da vil en risikere at en ikke klarer å bygge om til enkeltrom og gjøre andre rehabiliteringer.

Hun peker på at Rambøll i fjor lagde en rapport på oppdrag fra KS der det framgikk at norske sykehjem har et vedlikeholdsetterslep på 37 milliarder kroner.

– Det er ingen logikk i at staten ikke skal kunne gi tilskudd til det, sier Toppe.