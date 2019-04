Sveitser dømt til ti års fengsel etter dobbeltdrapet i Marokko

Mannen er ikke dømt for å ha hatt noe med selve drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen å gjøre, men er funnet skyldig i tre forhold: Å ha deltatt i en terrororganisasjon, å ha forsvart terror og for ikke å ha meldt ifra om en kriminell handling, melder NRK.

Mannens advokat og hans familie har bekreftet dommen overfor den sveitsiske kringkasteren RTS. 33-åringen ble arrestert i begynnelsen av januar. Det var da uklart hva slags rolle han skulle ha hatt i forbindelse med drapene som skjedde i Atlasfjellene før jul i fjor.

Tidligere er en annen 25 år gammel sveitser blitt arrestert i denne saken. Han skal ha gitt våpenopplæring til terrorcellen politiet mener sto bak drapene.

Ifølge RTS skal de to sveitserne ha kjent hverandre. 33-åringen sier han ikke kjenner islamistene som drepte de to skandinaviske turistene. Advokaten sier at dommen er ubegripelig og at den vil bli anket.

Selv hevder mannen at han har arbeidet for den sveitsiske sikkerhetstjenesten (SRC) og at han har gitt dem informasjon fra moskeen i Genève, der både han og den andre arresterte landsmannen var jevnlig. SRC sier de har vært i kontakt med ham, men at det ikke stemmer at han har jobbet for dem.

