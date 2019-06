Svein Ludvigsen innrømmer å ha hatt sex med fornærmet i straffesaken

Av Steinar Schjetne

– Fornærmede og jeg har hatt flere former for seksuell kontakt, tre ganger, i Oslo. Men bare i Oslo, og ikke i det omfang og på de måter som han beskriver. Alle tre gangene har vært frivillig, uten tvang eller trusler på noen som helst måte, og slik jeg oppfatter det, så ville vi det begge to, sa Svein Ludvigsen da han forklarte seg for retten torsdag formiddag.

Den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren, fylkesmannen og statsråden hadde forberedt sin frie forklaring grundig og hadde et slags manus foran seg da han i en times tid fikk snakke så å si uavbrutt. Det knyttet seg på forhånd sto spenning til hva Ludvigsen ville si når han først fikk sjansen. Han har ikke offentlig gitt noen kommentarer om straffesaken mot seg, annet enn å svare nei på dommerens spørsmål om han erkjenner skyld etter tiltalen.

Der står det beskrevet detaljert hvordan han gjennom en seksårsperiode gjentatte ganger skal ha hatt seksuell omgang med en nå 25 år gammel mann, samt hvordan han ved noen enkeltanledninger skal ha hatt det med ytterligere to fornærmede. Felles for de tre er at de kom til Norge som asylsøkere, og at de nå hevder Ludvigsen misbrukte stilling sin og den tillit de hadde til ham til å skaffe seg seksuell omgang.

– De lyver. Jeg vil ikke spekulere og synse om hvilke motiver de har, sa Ludvigsen om de to siste fornærmede, to menn på 26 og 34 år.

Innrømmer løgn

Han innledet forklaringen med å fortelle om sjokket han opplevde da han ble pågrepet for halvannet år siden og tatt med til politihuset i Tromsø for avhør. Det var den «tankemessige lammelsen», som han beskrev situasjonen han var i, som kan ha medvirket til at han i de videre avhørene fullstendig avviste å ha hatt noen som helst seksuell omgang med mannen som er omtalt i tiltalens hovedpunkter.

– Det er særdeles vanskelig å innrømme, men jeg innrømmer at enkelte ting jeg sa på politihuset, ikke er riktig.

– Det må ses i sammenheng med den sjokktilstanden jeg var i og den krisen jeg sto i under arrestasjonen, glattcelleoppholdet og senere varetektsfengslingen. Jeg viklet meg inn i påstander som gjorde at jeg hadde malt meg selv inn i et hjørne. Jeg hadde snakket usant og malt meg inn i et hjørne jeg ikke kom meg ut av. Jeg ble min egen verste fiende, sa Ludvigsen.

Han beskrev de tre episodene med seksuell omgang betydelig mer nedtonet enn det som framgikk av forklaringen til fornærmede og som står beskrevet i tiltalen. Alle tre gangene ble det utført seksuelle handlinger etter et gjensidig ønske og samtykke, framholdt han. Ikke på noe tidspunkt skal han ha lagt noe press på fornærmede, brukt vold eller kommet med trusler.

– Ville bare hjelpe

Riktignok bekreftet Ludvigsen at han hadde hatt hyppig og relativt omfattende kontakt med den nå 25 år gamle mannen etter at han kom til Nord-Norge som asylsøker, slik fornærmede også har forklart, men kontakten hadde utelukkende gode hensikter, hevdet han. Den daværende fylkesmannen skal ha hjulpet med stort og smått, som mat, jobber og 10.000 kroner til kjøreopplæring.

De hadde sett hverandre nakne ved et tilfelle under dusjing i fylkeshuset i Tromsø etter trening, men det skjedde ikke noe seksuelt den gangen, ifølge forklaringen hans. Og han bekreftet at fornærmede var med på hytta ved Andsvatnet – både alene med Ludvigsen og sammen med resten av familien.

– Det foregikk ikke seksuelle handlinger på hytta, ikke hjemme hos meg heller, framholdt Ludvigsen.

– Jeg begriper ikke at han får seg til å beskylde meg for vold. Jeg beredte veien for ham til utdanning og det meste, og det er jeg faktisk glad og stolt over i dag. Jeg har alltid villet bidra til at folk blir sett og at de lykkes, sa han.

Retten tok lunsj klokka 12. Ludvigsen fortsetter sin forklaring når retten settes igjen. Da er det aktor som skal stille ham spørsmål.