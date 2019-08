SV reagerer på at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier regjeringen vil prioritere togpendlerne framfor dem som ønsker å bruke tog på feriereiser, lengre strekninger og som erstatning for fly.

– Dette er ikke et enten eller, men et både òg. Det viser at regjeringen ikke ønsker å gi et skikkelig godt tilbud til folk som vil ta toget, sier miljøpolitisk talsmann i SV, Lars Haltbrekken, til NTB.

Han mener særlig noe må gjøre med nattogtilbudet.

– Togtilbudet på natta har blitt dårligere og dårligere de siste årene. Tidligere kunne man ta nattog fra Kristiansand, Arendal, Åndalsnes, Flåm og Mo i Rana, men alle disse har blitt fjernet. I tillegg er det dyrt og svært vanskelig å få plass, sier Haltbrekken.

Billigere og flere nattog

Reiseplanleggeren Entur meldte fredag om rekordsommer for salg av interrailbilletter og andre type billetter til og i utlandet. Toginteressen har eksplodert den siste tiden, men de reisende er frustrert over mangel på sovevogner, dårlig utenlandsforbindelser, få og treige avganger mellom de store norske byene og dårlig informasjon og rutetider og billetter. Blant annet.

Nå vil SV ta togpassasjerenes krav til Stortinget. Partiet har tatt utgangspunkt i ønsker og krav som har kommet fra medlemmene i Facebook-gruppen Togferie , som nå har over 26.000 medlemmer.

Partiet løfter fram ni konkrete forslag, som de vil legge fram for Stortinget i høst:

* Kjøpe inn flere sovevogner

* Gjøre det mulig å dele sovekupe for å gjøre reisen billigere

* Få tidligere innsjekk på sovevognene slik at småbarnsforeldre som reiser med barn, kan legge barna tidligere

* Bedre nett- og telefondekningen på togene

* Flere avganger mellom de store byene

* Økt fart for å kutte reisetiden

* Direktetog mellom Oslo, København og Hamburg, samt sørge for at reisende fra Stavanger, og Trondheim lett kan koble seg på togene videre ut i Europa

* Samarbeid mellom de norske og svenske togselskapene slik at man fra Norge kan koble oss på nattogene Sverige planlegger til Europa

* Forenkle billettsystemet slik at man kan bestille togbillettene ett sted, istedenfor som i dag å måtte inn på hvert enkelt lands togselskap.

Pendlerne først

Under Arendalsuka ble samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) utfordret på det dårlige tilbudet for dem som vil reise på ferie, og ta tog mellom de store norske byene.

Dale uttalte at det nå gjøres massive investeringer og utbedringer på norsk jernbane, men at togpendlernes tilbud er viktigst.

– Når kapasiteten er liten, slik den er nå, er pendlerreisende vår hovedprioritert foran andre tiltak, som diskusjonen om nattog, sa Dale til NTB.

– Så skjønner jeg at det er behov for å se hvordan vi kan forbedre tilbudet for dem som reiser til utlandet, og vi er i dialog med svenske myndigheter om hvordan vi kan få til, sa Dale.

Samferdselsministeren sier han ikke kan garantere at togturistene vil få et bedre tilbud neste sommer, men at de kommende anbudsrundene om togtrafikken på Østlandet kan åpne for bedringer.

– Bedre resultat også på tvers av landegrensene, er blant de tingene vi ser på når vi skal gå inn i nye anbudsrunder, uttalte Dale til NTB.