Riksrevisjonens knallharde kritikk av regjeringens sikkerhetsarbeid ble et av hovedtemaene under NRKs partilederdebatt i Arendal tirsdag kveld.

SV-leder Audun Lysbakken gikk til angrep på statsminister Erna Solberg (H) og varslet at det kan bli aktuelt med mistillitsforslag mot regjeringen når saken skal opp på Stortinget til høsten.

– Det som det er snakk om her, er hva slags sikkerhetskultur som er under deg, Erna Solberg. Der er det en sammenheng mellom Sandberg-saken og beredskapssaken, sa Lysbakken.

– Du lovet gjennomføringskraft i 2013. Det var derfor folk skulle velge deg til statsminister. Nå har vi hatt fire forskjellige justisministere. Det folk fikk, var ikke gjennomføringskraft, det var gjennomtrekk. Og du må ta ansvar og være ydmyk, fortsatte han.

– Vi har sans for mistillit mot statsråder i denne regjeringen, tilføyde Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Solberg svarte med å si at regjeringen har brukt mye penger på å sikre beredskapen og viste blant annet til en betydelig økning for politiet og til at beredskapstroppen har nytt utstyr. Hun pekte også at det pågår flytting for flere enheter i Forsvaret.

– Er det naturlig å gjøre millioninvesteringer på steder vi skal flytte fra om ett år eller to? svarte statsministeren, som sier at hun gleder seg til snakke om saken i Stortinget.

Lysbakken trakk også en parallell til Per Sandberg-saken, som han mente var illustrerende for regjeringens sikkerhetskultur.

Presset på Sandberg

Sandberg, som gikk av som fiskeriminister og nestleder i Frp dagen før, etter å ha brutt sikkerhetsreglene på en privat reise til Iran i sommer, holdt sin egen pressekonferanse i Arendal kort tid før partilederdebatten startet. Der hevdet han at det var mediekjøret, ikke de aktuelle feilvurderingene han hadde gjort, som gjorde at han måtte trekke seg.

Under debatten ble statsminister Erna Solberg presset på om hvorvidt det stemte at det ikke hadde kommet noen nye opplysninger om Sandberg-saken etter at Solberg forrige uke sa hun fortsatt hadde tillit til fiskeriministeren og at «det er lov å gjøre feil».

Solberg ville ikke gå konkret inn på saken og henviste til «helhetsvurderinger».

– Det går ikke an å plukke en enkelt årsak. Det er en helhet. Alle sikkerhetsvurderingene, vurderingen av om han var skikket, situasjonen han sto i, presset han var under, det er flere ting som går inn i en sånn vurdering. Han valgte å gå av frivillig, og det er en vurdering jeg var enig i, sa Solberg.

KrFs veivalg

Det blir til sjuende og sist KrF som avgjør om regjeringen skal felles på sikkerhetssaken til høsten. KrF-leder Knut Arild Hareide har gjentatte ganger uttalt at saken er svært alvorlig.

– Det er klart at dette er en alvorlig sak, det er det ingen tvil om, sa Hareide på direkte spørsmål fra NRK-programleder Fredrik Solvang om hvorvidt han ville felle regjeringen på grunnlag av Riksrevisjonens knusende rapport om manglende objektsikring.

– Men statsministeren har jo sagt flere ganger at hun gleder seg til å komme til Stortinget for å gi sine forklaringer, og det ser jeg og fram til. Vi kan ikke konkludere i denne saken før vi har hørt regjeringens svar, men de må ha bedre svar enn det de har levert i kveld, fortsatte Hareide.

Hareide har også varslet at KrF i høst skal ta et valg om de fram mot neste valg vil gå for et blåblått alternativ, gå over til den rødgrønne siden eller fortsette som et fristilt parti som i dag.

Hareide sa partiet starter prosessen nå, og at han ikke vil starte den med å avvise noen alternativer.

– Jeg har en klar melding, og det er at vi kommer til å gjøre en avklaring denne høsten, sa KrF-lederen, og høstet latter i salen.

Vil ikke utelukke noe

Han ville ikke si direkte om partiet vurderte å samarbeide med Arbeiderpartiet og SV, men sa at «det å tenke alternativt om regjering» åpenbart innebærer å inngå regjeringssamarbeid med «andre partier enn de som sitter i regjering i dag».

– Vi vil ikke starte denne diskusjonsprosessen med å utelukke noe. Vi holder alle alternativer åpne, sa Hareide.

Det gjelder også selv om flere meningsmålinger har vist at et flertall av KrF-velgere ønsker seg Solberg som statsminister.

– Det som samler KrF, og som er viktigere enn spørsmålet om høyre eller venstre, er at vi ønsker et varmere samfunn, og står sammen for menneskeverdet fra livets begynnelse, sa Hareide

– Men de to siste valgene har vi gått til valg for en sentrum-høyre-regjering, og det kan vi ikke gjøre i ett valg til, fastslo han. (NTB)