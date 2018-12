Av Jon Even Andersen, NTB

– SV krever at statsministeren beklager at arbeidet med terrorsikring ikke er i mål, at man ikke har prioritert dette arbeidet og at feilinformasjon er gitt. Dersom statsministeren ikke gjør det, kan hun ikke ha Stortingets tillit, sa Fylkesnes i debatten om objektsikring i Stortinget onsdag.

Fylkesnes fortalte at det har vært «mørk og trist å lese hvor lite regjeringen har prioritert arbeidet med terrorsikring».

– Og det blir enda dystrere når man ser hvor langt regjeringen er villig til å gå for å feilinformere, sminke og villede både Stortinget og folket når en skal forklare sine unnlatelser, sa han.

– Konkret løgn

Opposisjonen med Ap, SV, Sp og Rødt har fremmet mistillitsforslag mot regjeringen. Fylkesnes forklarte i sitt innlegg hvorfor:

– Vi kan selvsagt ikke ha det sånn at enstemmige lovvedtak av høyeste viktighet i det øverste folkevalgte organ blir oversett og nedprioritert av regjeringen. Vi kan ikke ha det sånn at regjeringen fører Stortinget og folket bak lyset med systematisk feilinformasjon, tilbakeholdelse av informasjon, sminking av sannheten og tilfeller av konkret løgn i informasjon til Stortinget.

– Tar ikke ansvar

Ifølge Fylkesnes har regjeringen ikke prioritert arbeidet med terrorsikring, den har feilinformert Stortinget om status i arbeidet og dessuten gjentatt feilene selv om den har blitt gjort oppmerksom fra underliggende etater på at det har vært gitt feil informasjon.

Han mener også det er «svært spesielt» når statsminister Erna Solberg (H) har pekt på den forrige regjeringen for det mangelfulle arbeidet – som Riksrevisjonen på fire punkter har omtalt som «svært alvorlig».

– Det er vel stort sett standardsvaret hver gang man ikke vil ta ansvar, mener Fylkesnes. (NTB)