– Dette stinker. Røsland er altfor nært knyttet til den sittende regjeringen og Erna Solberg til å lede en uavhengig menneskerettighets-vaktbikkje, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Saken ble torsdag behandlet i Stortinget, som vedtar presidentskapets innstilling senere samme dag.

Øvstegård frykter valget av Berger Røsland skal sette tilliten til institusjonen på spill og ba torsdag presidentskapet finne en ny kandidat til styreledervervet.

– Det er blant institusjonens kjerneoppgaver å undersøke norske myndigheters brudd på menneskerettighetene. Det er dypt alvorlig hvis tette bånd til statsministeren sår noe som helst tvil rundt institusjonens arbeid, sier han.

Berger Røsland har tidligere vært EU- og EØS-minister og statssekretær i Utenriksdepartementet, i Justis- og beredskapsdepartementet og på Statsministerens kontor. Hun er i dag advokat i juridisk avdeling i Equinor.

Skjønner spørsmål

Senterpartiets Nils Bjørke, som sitter i presidentskapet, forstår at SV stiller spørsmål ved utnevnelsen og den korte tiden som er gått siden Berger Røsland selv satt i regjeringen. Samtidig forsvarer han innstillingen.

– Vi måtte finne et godt lag som klarer å dra organisasjonen videre. Dette er en ung organisasjon som ikke har virket i mer enn fire år, sier han til NTB.

– Berger Røsland er advokat og har ikke noen tilknytning til regjeringen i dag. Samlet sett er dette et styre som vi har tro på vil løse oppgaven på en god måte, legger han til.

Bjørke minner også om at styrelederen ikke skal behandle enkeltsaker, men ha det overordnede ansvaret. Han viser videre til Berger Røslands brede erfaring.

– Drøftet dere i presidentskapet under arbeidet med saken hennes nære bindinger til dagens regjering?

– Alle ting var vurdert. Det er ikke enkelt å finne folk som ikke har bindinger, men samtidig har så mye erfaring som vi ønsker, sier Stortingets fjerde visepresident.

Underlagt Stortinget

Røsland selv ønsker overfor NTB ikke å kommentere saken før hun formelt har fått vervet, utover å vise til en kommentar hun tidligere har gitt til Rett24.

– Nå er jeg foreløpig ikke valgt, men det vil være et spennende og meningsfullt oppdrag. Når vi opplever at menneskerettighetene er under press i mange land, er det ekstra viktig å sikre sterke og uavhengige nasjonale institusjoner, også i Norge, sier hun.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som ble etablert 1. juli 2015, er organisatorisk underlagt Stortinget. Institusjonens hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med lovverket og internasjonale lover og regler Norge er forpliktet gjennom.

– NIM har blant annet rettet sterk kritikk mot regjeringen i spørsmål om psykisk syke i fengsel, vold og overgrep, og institusjonen har særlig løftet forpliktelsene våre overfor den samiske urbefolkningen, sier Øvstegård.