Innenriks

ARENDAL (Dagsavisen): Det var ingen Frp-ere i panelet da forskerne Bente Kalsnes ved OsloMet og Karoline Ihlebæk ved Universitetet i Oslo presenterte funn om partiets sterke respons på sosiale medier. Men de skal ha blitt invitert. Kalsnes og Ihlebæks studie viser at temaet innvandring og integrering gir langt større respons for Fremskrittspartiet enn for noe annet parti.

Mellom august 2015 og august 2016 var det Fremskrittspartiet og SV som postet hyppigst om innvandring og integrering på Facebook. SV postet 186 ganger, mens Frp la ut 177 innlegg.

I tillegg hadde Siv Jensens parti den suverent mest aktive innvandringspolitikeren, nemlig tidligere statsråd Sylvi Listhaug. Hun leverte hele 282 utspill om innvandring på bare ett år.

Det var Frp som høstet klart mest engasjement: Normalnivået var 3.376 reaksjoner på et innlegg, mens SV bare fikk 420.

Størst på Facebook

En viktig grunn til den sterke responsen er at Frps Facebook-side har flere følgere enn de andre partiene. Det gjelder både partiet selv, partilederen og andre partipolitikere, ifølge Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved OsloMet. Hun sier også tonen i oppdateringene skiller seg ut.

– Vi ser at de ofte går aktivt ut og spør «er du enig», «hva synes du» eller ber folk kommentere eller «lik og del». De skriver ofte kort og poengtert. Samtidig er innvandring et tema det har vært ganske heftig debatt om i flere år. Det trigger både tilhengere og motstandere, sier Kalsnes.

Hun trekker fram ulv, klima, feminisme og bompenger som andre temaer som engasjerer sterkt på sosiale medier.

Frp har 161.000 følgere på Facebook, mot Arbeiderpartiets 131.000 og Høyres 125.000, begge partier som har langt større oppslutning på meningsmålingene enn Fremskrittspartiet.

Sterke følelser

Sosiale medier er som skapt for høyrepopulisme, sier stipendiat Linn Sandberg ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Sandberg har sett på hvilken type emosjonelt engasjement ulike politikeres Facebook-poster får av deres følgere i Sverige, Nederland og Østerrike, alle land der høyrepopulistiske partier enten er på frammarsj eller står sterkt.

Sandberg fant at populistiske partier får langt mer emosjonell respons enn andre partier. Det er særlig sinne og latter som driver engasjementet på Facebook-sidene til populistiske politikere. Følgerne til populister var også langt mer engasjerte i det politiske budskapet som ble spredt, sier Sandberg.

– Facebook-debatter som i stor grad drives av emosjonelt engasjement, gagner de populistiske aktørene som driver kommunikasjon bygd på sterke emosjoner og følelsesladd argumentasjon. De stiller grupper mot hverandre og taler om et vi og et dem, samt en korrupt elite, sier Sandberg til Dagsavisen.

Dette er perfekt for Facebooks algoritmer, som er designet for å få folk til å bli lengst mulig på plattformen.

– Facebook er nærmest designet for å få fram sterke følelser, sier Sandberg.

I valgkampen i Sverige ligger det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna an til å gjøre et brakvalg i riksdagsvalget i september. De har lenge hatt stor respons på utspill om innvandring i sosiale medier. Men det betyr ikke at andre partier vil gjøre like stor suksess: Det svenske Miljøpartiet forsøkte for eksempel å markere seg som antirasister og poste positive innlegg om innvandring, men fikk svært lav respons, sier Sandberg.

SV stanser

Det samme opplevde SV her hjemme, som fra høsten 2015 til høsten 2016 var det eneste partiet som postet i nærheten av like mange oppdateringer om innvandring og integrering som Frp. Men responsen på SV-innleggene var laber, viser tallene fra Kalsnes og Ihlebæk.

Kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV sier partiet nå bruker mindre plass på innvandringsdebatten.

– Vi så at det bare gagnet Fremskrittspartiet, sa Gjørtz på debatten i Arendal i går der funnene ble presentert.

Facebook-følgere

* Fremskrittspartiet: 161.000

* Arbeiderpartiet: 131.000

* Høyre: 125.000

* Miljøpartiet De Grønne: 62.000

* SV: 50.000

* Rødt: 42.000

* Venstre: 34.000

* Senterpartiet: 29.000