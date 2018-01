Innenriks

Av NTB

Bergstø leder et SV i fremgang i partileder Audun Lysbakkens sykefravær. I talen til partiets landsstyre lørdag var metoo og kampen mot seksuell trakassering det store temaet.

– Kvinnfolk skal bli tatt på alvor, ikke på rumpa, sa Bergstø – som takket alle som har fortalt sine historier og ellers deltatt i metoo-kampanjen.

– Dette har flyttet seksuell trakassering ut av sin egen mørke skammekrok og inn i dagslys og på dagsordenen. Dette gir oss en mulighet til å ta et oppgjør mot seksuell trakassering. Det skal vi ta, slo Bergstø fast.

To SV-varsler

Den fungerende SV-lederen mener at samtlige politiske partier må gå i seg selv.

Også SV – som hun omtaler som et feministisk parti med kjønnsdelte formøter for å øke bevissthet rundt hersketeknikker og trakassering og en ungdomsorganisasjon med nulltoleranse for alkohol.

Mens skjelettene ramler ut av de fleste skap – har også SV fått to varslersaker i kjølvannet av metoo-kampanjen.

– Begge sakene ligger en del år tilbake i tid, sa SVs partisekretær Audun Herning til NTB fredag.

– Heller ikke vi skal slå oss på brystet og si at seksuell trakassering ikke har skjedd eller kan skje i SV, sa Bergstø i talen.

Solberg sviktet totalt

– Det er et demokratisk problem at jenter tafses ut av politikken. Mange politikere har sagt at metoo er en vekker. Sannheten er at de har sovet i timen. Seksuell trakassering er jo ikke noe nytt, sier Bergstø til NTB.

Hun sier at den rødgrønne regjeringen nedsatte et likestillingsutvalg i 2012 som blant annet konkluderte med at seksuell trakassering er en av de største utfordringene for å sikre ikke bare formell likestilling, men også likestilling i praksis.

– Skei-utvalget kom med en lang rekke gode forslag. Den rødgrønne regjeringen fulgte opp blant annet med en handlingsplan for likestilling. Men Solberg-regjeringen fulgte ikke opp. Tvert om, Solberg-regjeringen sviktet totalt i oppfølgingen, sier Bergstø.

Tolv forslag

SV har nå tolv forslag liggende til behandling i Stortinget som retter seg mot seksuell trakassering.

Det handler om alt fra å styrke opplæring og holdningsarbeid i barnehager og skoler, endre arbeidsmiljøloven for å styrke varslervernet og gjøre arbeid mot seksuell trakassering til en del av HMS-arbeidet for å lovpålegge arbeidsgiverne ansvar.

– Det er ikke tilstrekkelig at de politiske partiene går gjennom interne regelverk og rutiner, selv om det også må gjøres. Vi er alle med i politiske partier fordi vi ønsker å endre samfunnet til det bedre. Så derfor forventer jeg at vi enten får flertall for disse forslagene, eller at de andre partiene kommer opp med noe som er enda bedre, sier Bergstø.