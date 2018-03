Sumaya Jirde Ali: – Jeg har vært sengeliggende og dypt deprimert de siste dagene

Innenriks

Sumaya Jirde Ali (20) skulle etter planen delta på en debatt med tittelen «Hvorfor ytre seg?» på Deichman Tøyen tirsdag, men har nå meldt frafall. Det var nettavisen Vårt Oslo som først meldte om dette.

Ali forteller til Dagsavisen at hun har trukket seg fra debatten på grunn av hets.

– Jeg har vært sengeliggende og dypt deprimert de siste dagene. Har lite energi og må ta medisin og hvile. Hetsen og sjikanen Resett startet mot meg har gått veldig hardt inn på meg. Jeg blir så lei meg over at jeg har måttet avlyse viktige arrangementer som foredrag og panelsamtale på Deichmanske Tøyen og 8. mars i Bergen. Andre arrangementer jeg har måttet avlyse er debatt i Bergen 5. mars om to svarte intellektuelle, og boklanseringen av Trine Rogg Korskviks «Sex, vold og feminisme» på Litteraturhuset i Oslo, sier hun.

Ali har mottatt grov hets i samfunnsdebatten. Hun har blitt kalt «hettemåke» på grunn av hijaben hun går med, og har blitt møtt med oppfordring om at man skal «slå ring om henne, helle bensin og tenne faklene». 20-åringen med somalisk bakgrunn har blant annet vunnet Natt&Dag-prisen som «Årets stemme». I forbindelse med prisutdelingen kom Ali med en kraftsalve hvor hun sa «fuck Sylvi Listhaug» og hun har også skrevet «fuck politiet» på Twitter. Mye av hetsen skal ha kommet i forbindelse med artikler som nettstedet Resett har skrevet om henne i kjølvannet av dette. Ali har påpekt at hun ikke burde ha kommet med akkurat disse uttalelsene, men har samtidig understreket at de på ingen måte rettferdiggjør den grove hetsen hun er utsatt for.

I morgen, tirsdag, tidlig på dagen, skulle hun egentlig holdt foredrag for barn og unge på Deichmanske om hvor viktig det er å bruke stemmen sin, men nå orker hun ikke å bruke sin egen stemme.

– Jeg kjenner på hele kroppen at det ikke er så lett som det jeg og mange flere mener det bør være, sier hun.

Les også: Farlig hat mot Sumaya Jirde Ali

– Både trist og alvorlig

Nancy Herz har på sin side takket ja til å delta i debatten på Deichman på kort varsel.

– Når vi på tirsdag har en tom stol som følge av det enorme presset Jirde Ali har blitt utsatt for, må dette tas på alvor. Det er både trist og alvorlig at samfunnsdebattanter presses ut av samfunnsdebatten på denne måten, og å se at de som tåler mye forventes å tåle mer hets. Vi trenger en bred flora av stemmer, og hets og trusler truer ytringsfriheten og en saklig og konstruktiv samfunnsdebatt, sier Herz til Dagsavisen.

Herz er kjent som en av «De skamløse jentene», som ble kjent for offentligheten gjennom en kronikk i Aftenposten i 2016.

Hvordan opplever du selv ytringsklimaet, som ung kvinne med minoritetsbakgrunn?

– Det er et hardt ytringsklima, og man må nesten ta for gitt at man opplever å motta hets hvis man ytrer seg. Som kvinne med minoritetsbakgrunn opplever jeg å ta kampen mot urett på ulike fronter, og dermed bli diskreditert og hetset fra mange ulike stemmer. Jeg velger for det meste å ignorere hatet som finnes i kommentarfelt, og ikke fokusere på det først og fremst for ikke å skremme andre unge fra å bruke stemmen sin. I tillegg mener jeg at jeg ikke har noe ansvar for å anerkjenne drittslenging, og at den overveldende gode responsen drukner når jeg fokuserer på hatet, svarer Herz.

Les også: Står opp mot hetsen

Oppfordrer til å politianmelde

Herz mener kvinner opplever en grovere form for hets.

– Det koster å ytre seg, men for noen av oss er prisen høyere enn for andre. I Jirde Ali sitt tilfelle har hatet, samt grove trusler, funnet veien ut av kommentarfeltet, og til å påvirke hennes daglige liv. At unge kvinner pushes ut av samfunnsdebatten er et demokratisk problem. Det skal ikke koste så mye å bruke stemmen sin, men kvinner opplever likevel en grovere og mer seksualisert hets, og i dag får man den på mobilen uansett hvilken kontekst man er i.

Hun oppforder dem som mottar trusler og sjikane om å politianmelde.

– Som kvinnelig debattant uten hodeplagg får jeg mindre hets enn meddebattanter som bruker hijab, og det er viktig å kjenne til sine privilegier og til den interseksjonelle diskrimineringen som kommer til uttrykk også i kommentarfelt hvor rasistiske og anti-feministiske holdninger lever i beste velgående. Hvem som mottar hets er med på å forme ytringsrommet vårt, og gjøre floraen av stemmer mer begrenset. Dette bør gjøre oss mer bekymret! konstaterer Herz.

Hva er ditt svar på spørsmålet debatten i morgen stiller: «Hvorfor ytre seg?»

– Mitt svar er rett og slett: fordi vi kan, og fordi vi ikke kan ta ytringsfriheten for gitt. Dette er det sikreste middelet for å bekjempe de som prøver å true de som bruker stemmene sine til taushet. Verden over blir mennesker drept, fengslet og på andre måter kneblet for å bruke stemmen sin, og vi er heldigvis langt fra der i Norge i dag. Da har vi et ansvar for å benytte oss av ytringsfriheten for å forme det norske demokratiet og den verden vi ønsker å leve i. Vi må bruke stemmen vår mot urett, for demokrati og menneskerettigheter, og i solidaritet med dem som ofrer mye for å si en brøkdel av det samme. Men selv i Norge koster det mye å ytre seg for enkelte stemmer, og det må være politikere gjøre noe med. Vi trenger handling!, slår hun fast.

Les også: Resett klaget inn for PFU for muslimhets

Resetts redaktør Helge Lurås har følgende respons på at Sumaya Jirde Ali nå er sengeliggende:

– Jeg tror jeg bare jeg skal kommentere at jeg ønsker henne god bedring, håper hun kommer på beina igjen og ønsker henne vel tilbake i norsk debatt på de premissene hun er komfortabel med.