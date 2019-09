Av: Roy Ervin Solstad/Magasinet for fagorganiserte

Sykkelbudene til matleveringstjenesten Foodora i Oslo har nå streiket i to uker, og enn så lenge er det ingen tegn på at en løsning er nært forestående. Fredag utvides streiken fra å omfatte 102 sykkelbud til 142, og daglig leder for Foodora i Norden, Carl Tengberg sier til Magasinet for fagorganiserte at konflikten er alvorlig for selskapet.

– Streiken gjør store skader for oss, og vi håper den kan bli avsluttet så fort som mulig. Men da må det være en tariffavtale som er rett for driften vår, understreker Tengberg.

Har bedt om råd

Selskapet har siden etableringen i 2014 stått uten tilknytning til en arbeidsgiverorganisasjon, men det kan endre seg relativt raskt.

– Vi har vært i møter med både Virke, Spekter og NHO fordi vi har ønsket å få vite mer om hovedorganisasjonenes rolle og ulike tariffavtaler, men også for å få råd, sier Foodora-sjefen.

– Vi må ha tålmodighet til å bestemme hva som er rett for oss. Ikke bare i dag, men i fremtiden, sier Carl Tengberg, daglig leder for Foodora Norden. Foto: Håvard Sæbø

Han beskriver dialogen selskapet har hatt med de tre arbeidsgiverorganisasjonene som fruktbare, men sier at man ikke har konkludert ennå.

– Det er en mulighet for at vi melder oss inn i NHO, Virke eller Spekter. Vi håper å kunne ta en beslutning i løpet av september, sier Tengberg.

Streikeslutt uten løsning

Hvis Foodora ender opp med å bli medlem i en av arbeidsgiverorganisasjonene, vil det samtidig bety at streiken vil bli avsluttet i forhold til tariffavtalekravet direkte mot bedriften. Det til tross for at det ikke vil være på plass noen avtale mellom partene.

– Da må hovedorganisasjonen ta stilling til kravet vårt, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen.

NHO, Virke eller Spekter har da tre valg. Enten å akseptere den tariffavtalen som Fellesforbundet har krevd, eller forhandle og mekle på den avtalen med risiko for ny streik. Et siste alternativ vil være at den aktuelle hovedorganisasjonen får medhold i nemnda i at ingen av de eksisterende tariffavtalene kan brukes.

– Da må partene sette seg ned for å lage en helt ny tariffavtale, men vi i Fellesforbundet vil uansett være åpne for å finne en løsning om tariffavtale enten det er direkte med Foodora eller gjennom en arbeidsgiverorganisasjon. Skulle det siste bli en realitet, vil vi selvsagt drøfte alle spørsmål og mulige løsninger med den motparten, bekrefter Sivertsen.

Må se fremover

Carl Tengberg i Foodora, avviser imidlertid at streiken i selskapet er avgjørende for beslutningen om å melde seg inn eller å bli stående utenfor arbeidsgiverorganisasjonene.

– Vi vil ikke tvinges til å melde oss inn. Vi må ha tålmodighet til å bestemme oss for hva som er rett for oss. Ikke bare i dag, men i fremtiden. Det handler verken om lønn eller pensjon alene, men om at totalen for selskapet må være på et nivå slik at vi ikke taper mer hvert år. Da vil vi ikke kunne drive videre og kan heller ikke ansette flere. Derfor kommer vi ikke til å signere noe vi ikke kan leve med, fastholder Tengberg.

Foodora-syklistene i Oslo har streiket i to uker. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

Han avviser ikke fullstendig at det vil komme et initiativ til ny dialog med Fellesforbundet fra Foodora, men innrømmer samtidig at det ikke er førsteprioritet.

– Hovedsporet vårt nå er å få avklart vår tilknytning til en hovedorganisasjon, men jeg vil heller ikke utelukke det, sier Carl Tengberg i Foodora.

Dobbelseier

At en slik innmelding vil bety at streiken må avvikles uten at en tariffavtale er på plass, bekymrer imidlertid ikke Espen Utne Landgraff, klubbleder for de nå over 180 Fellesforbunds-organiserte sykkelbudene i Foodora. Han ser i stedet på det som en dobbelt seier.

– Vi vil få en seriøs motpart dersom Foodora blir medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Det er en seier for oss, sier klubbleder for de streikende sykkelbudene i Foodora, Espen Utne Landgraff.

– Vi vil få en seriøs motpart dersom Foodora blir medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, sier klubbleder for de streikende sykkelbudene i Foodora, Espen Utne Landgraff. Foto: Håvard Sæbø

– Vi ser på det som en seier, fordi vi vil få forhandlinger med en seriøs motpart som er forpliktet til å gå med på tariffavtaler, og Foodora vil – om jeg kan si det sånn – bli en del av det seriøse arbeidslivet. Det blir som en dobbeltseier, men det er ingenting i veien for at Foodora gir oss det vi krever med en gang. Hvis ikke får vi ta det når vi får forhandlet fram en avtale, sier Utne Landgraff.

Han trenger i hvert fall ikke bekymre seg for uro i egne rekker, drøyt to uker ute i streiken.

– Stemninga er veldig god, og medlemmene renner inn. Nå er vi over 180 bare i Oslo, og samtidig øker organisasjonsgraden i de andre byene. Støtten vi får fra folk bare vokser og vokser desto flere som blir kjent med saken, så motivasjonen og streike- og kampviljen er like stor som den har vært, sier Espen Utne Landgraff.