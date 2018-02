Innenriks

– Jeg håper Støre nå lytter mye mer til hans søsterparti i Danmark, uttalte justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til Dagsavisen i går.

Hun kom med uttalelsen etter at Mette Frederiksen, Socialdemokratiets partileder i Danmark, la fram en ny plattform for innvandringspolitikken. Aps søsterparti vil blant annet at det ikke lenger skal være mulig å søke asyl i Danmark. I stedet vil sosialdemokratene opprette mottakssentre utenfor Europa, for eksempel i Nord-Afrika, og helst i samarbeid med andre EU-land.

«Ytterliggående»

Kristin Ørmen Johnsen, innvandringspolitisk talsperson for Høyre, har kalt danskenes forslag om å gjøre det umulig å søke asyl i Danmark for «ytterliggående» i et intervju med nettstedet Minerva.

– Dette er ikke regjeringens politikk. Jeg har sagt at det må være mulig å søke politisk asyl i Norge. Vi må skille mellom enkeltpersoner som flykter på grunn av forfølgelse og massestrømninger av flyktninger fra krigsherjede områder, sier hun til Dagsavisen.

Johnsen mener danskenes forslag kun har en «retorisk effekt».

– Vi må gjerne diskutere det danskene foreslår, men politiske forslag må være gjennomførbare. Det har ingen effekt om ett land oppretter et mottakssenter i Nord-Afrika. Vi vil jobbe for å finne forpliktende løsninger med land i Europa.

Fremmet allerede i 2001

Frp har flere ganger tatt til orde for å opprette asylmottak i utlandet. Carl I. Hagen fremmet et slikt forslag allerede i 2001. Sylvi Listhaug har stilt seg positiv til danskenes forslag. På mandag uttalte justisministeren til Aftenposten at hun vil vurdere «alle forslag til en restriktiv asylpolitikk som holder antallet asylsøkere uten beskyttelsesesbehov på et lavest mulig nivå».

Johnsen sier det er uaktuelt å opprette mottakssentre i utlandet i dag.

– Norge bør ikke opprette mottakssentre før man har fått på plass et samarbeid i Europa om gjennomføringen av dette og en byrdefordeling. Europa må koordinere sin asylpolitikk og bli enige om en fordelingsnøkkel. Så langt har man ikke kommet fram til noen løsning.

– Handler om verdighet

Hun mener også det er nødvendig å se nærmere på «nedsidene» ved danskenes forslag om mottakssentre i utlandet.

– Hvor skal man sende asylsøkerne som ikke oppgir identitet og som får avslag på sin søknad? Hvilke returavtaler skal man ha? Man vil få de samme problemstillingene i Nord-Afrika som i Norge. I tillegg kan slike sentre tiltrekke seg veldig mange som ikke søker asyl, men som ønsker seg en bedre framtid. Hva gjør man hvis folk blir boende i flyktningleire rundt disse sentrene i lang tid? Det er veldig mye som må avklares.

Tina Shagufta Kornmo, innvandringspolitisk talsperson for Venstre, vil heller ikke følge danskene.

– Vi er enig i at dette er ytterliggående forslag, og vi er glade for at dette ikke er regjeringens politikk. Enkeltland kan ikke se bort fra asylinstituttet.

Kornmo mener Norge må forholde seg til internasjonale avtaler og forpliktelser.

– Vi forholder oss til de avtalene som vi har. Dette handler også om verdighet. Hvis personer som søker asyl i Danmark må reise til et tredjeland i Nord-Afrika, sier det noe om hvordan vi behandler mennesker.

