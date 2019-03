Lossius-Skeie ble av Agder Frps fylkesstyre suspendert fra partiet i ni måneder for brudd på partiets retningslinjer. Stortingsvaraen anket avgjørelsen, og nå har sentralstyret konkludert, skriver Agderposten.

Ingelin Lossius-Skeie er, enstemmig, «fratatt muligheten til å inneha og/eller ta valg for organisatoriske eller politiske tillitsverv i Frp i en periode fra 29. mars 2019 til 29. mars 2020», heter det i konklusjonen.

– Sentralstyret støtter fylkeslaget i at vi må forvente at en tillitsvalgt opptrer i tråd med partiets retningslinjer. Vedtaket er skjedd etter nye etiske- og organisatoriske retningslinjer, som gir oss mulighet til å nekte folk å ta verv i partiet, men at de beholder medlemskapet, sier leder i Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen.

Sentralstyrets vedtak inneholder også en advarsel, hvor det vises til vedtektenes paragraf 3.2, som omhandler opphør av medlemskap. Denne paragrafen kan vurderes ved ytterligere brudd på retningslinjene.

Lossius-Skeie sier til avisen at hun aksepterer avgjørelsen i ankesaken, men etterlyser en nærmere begrunnelse av vedtaket. (NTB)

