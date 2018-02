Innenriks

Helseminister Bent Høie (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) møtte ikke i Stortingets spørretime 10. januar. I stedet deltok de i regjeringsforhandlingene på Jeløya.

I et brev skriver stortingspresident Olemic Thommessen (H) at han og presidentskapet forventer at statsråder stiller i spørretimen, uavhengig av det han kaller regjeringens indre agenda.

– Dette er ikke vanlig. Jeg kan ikke huske å ha sendt et slikt brev tidligere, men jeg synes det var grunn til å minne om at Stortingets arbeid skal være prioritert fra regjeringens side, sier Thommessen til Dagens Næringsliv.

– Med mindre uforutsette hendelser gjør at det ikke er mulig for den enkelte statsråd å møte, forventer Stortinget at de prioriterer deltakelse i spørretimen, heter det i brevet.

Det var parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp som klaget de fire statsrådene inn for presidentskapet.

Helseminister Bent Høie mener imidlertid at Sp kritiserer dem for noe som er vanlig praksis.

– Det er helt åpenbart at Senterpartiet har bestemt seg for ikke å spille med vanlige spilleregler, men heller sette denne saken på spissen som en del av et politisk spill, sier han til NRK og legger til at han hadde fått et spørretimespørsmål som han avklarte med spørsmålsstilleren at det var greit at ble utsatt til uken etter.

Høie sier videre at han synes det stortingspresidenten skriver er helt greit. (NTB)