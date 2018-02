Stortingspolitiker oppdaget falsk Tinder-profil av seg selv

– Det gikk litt kaldt nedover ryggen min da jeg så at noen hadde stjålet identiteten min, sier Mathilde Tybring-Gjedde. Det ble en uvanlig start på uka for stortingstepresentanten som opplevde at noen hadde laget en falsk profil av henne på dating-appen Tinder.

– Jeg vet ikke hvilke andre samtaler denne personen har hatt på vegne av meg. Jeg vet heller ikke om noen har blitt svindlet av denne falske profilen før. Det er ubehagelig å tenke på.

Skjermdum: Facebook

«Hei verden. Jeg vet egentlig ikke hva som er verst: At noen lager en falsk Tinder-profil for meg, eller at noen tør å påstå at jeg er 31 år gammel.» Skrev Høyre-politikeren som riktignok er 25 år, at dersom noen tilfeldigvis matcher med «Mathilde (31)» som jobber på Nille, er det altså en falsk profil. og oppfordret til å rapportere brukeren på sin facebook-profil mandag.

–Jeg vet at jeg er langt i fra den eneste som har opplevd liknende. Identitetstyveri er et økende problem, og det er et stort problem, og det kommer i mange former. Det er mange som har opplevd at det etableres falske profiler på sosiale medier eller ulike dating-sider, at noen stjeler personnummer eller hacker seg inn og bruker personlige eposter. Det er særlig ille at mange unge mennesker har opplevd det, sier politikeren.

Hun minner om at stadig flere har tatt kontakt med slettmeg.no de siste årene.

– Jeg har rapportert denne profilen til Tinder, og vurderer også å kontakte slettmeg.no. De hjelper folk til å slette ekte og falske profiler fra datingsider og apper.

Skjermdump: Facebook