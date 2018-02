Stortinget utsetter polsalg på flyplasser

Innenriks

Tirsdag går Stortinget til votering over et forslag fra Senterpartiet om at Vinmonopolet skal få overta taxfree-salget når Avinors avtale med Travel Retail Norway utløper i 2022.

KrF og SV støtter forslaget, men Ap vil ikke bidra til at det får flertall i denne omgang. Partiet viser til at stortingsflertallet i forrige periode påla regjeringen å utrede dette spørsmålet. Ap vil i likhet med regjeringspartiene vente på denne vurderingen, men partiets tålmodighet er i ferd med å renne ut.

Purrer på regjeringen

Av innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen til Sp-forslaget framgår det nemlig at Ap vil instruere regjeringen om å legge fram utredningen i løpet av 2018. Og forslaget vil ventelig få flertall med KrFs stemmer på tirsdag.

– Vi vil stemme for Aps forslag subsidiært. Men vi hadde håpet at Stortinget og ikke minst Ap hadde konkludert med at Vinmonopolet skal få overta taxfree i Norge, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Arbeiderpartiet slutter opp om ideen om at Vinmonopolet skal få overta alkosalget på Avinors flyplasser, men understreker at flyplassenes inntekter må videreføres. En overtakelse som den Sp, KrF og SV tar til orde for reiser en rekke kompliserte juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål, anfører partiet.

Frykter store tap

Forslagsstillerne fra Senterpartiet viser til at det har gått ett år siden Stortinget vedtok å be regjeringen legge fram en sak og understreker at forslaget deres ikke vil rokke ved at spørsmålet om Vinmonopolets overtakelse skal utredes grundig.

Avinor anslår at en overføring av alkosalget til Vinmonopolet vil gi et økonomisk tap på 1 milliard kroner. Parats nestleder Vegar Einan mener spørsmålet er avgjørende for norsk lufthavnstruktur og viser til at bare 8 av 45 av Avinors flyplasser går med overskudd.

– Spesielt i distriktene der flyplassene er avgjørende for et desentralisert næringsliv, vil endring av finansieringsmodellen kunne få dramatiske konsekvenser, skriver Einan i en kronikk hos NRK.

Han frykter nedleggelse av flyplasser, nye avgiftsøkninger og tap av arbeidsplasser dersom forslaget blir en realitet.

Vil styrke Polet

KrFs Olaug Bollestad deler ikke Einans bekymringer. Hun tror på økte inntekter til staten dersom Vinmonopolet får overta taxfree-salget, penger som i sin tur bør kanaliseres til landets småflyplasser.

– Med salg via Vinmonopolet går inntektene til staten og ikke til kommersielle aktører. Det betyr at vi hindrer at store overskudd forsvinner ut av Norge til utenlandske eiere, sier KrF-toppen.

Hun mener taxfreesalget svekker Vinmonopolets stilling, også overfor EU.

– EU aksepterer monopolordningen med begrunnelse i folkehelsen. Men dette kan det bli vanskelig å holde på i lengden, dersom mye av omsetningen skjer utenfor Vinmonopolet, sier Bollestad.

NTB