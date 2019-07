Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Da Stortinget behandlet ny lov om offentlige anskaffelser for tre år siden, slo daværende næringsminister Monica Mæland fast at «nå holder det ikke lenger at bedriften er tilknyttet lærlingordningen, vi stiller nå krav om at det skal være lærlinger knyttet til de konkrete kontraktene.»

Nesten poetisk

Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad var hjertens enig: «Nå kommer også kravet om læreplasser i alle offentlige anbud og virksomheter der det foreligger et behov. Det er et særdeles viktig signal til offentlige virksomheter om å støtte og legge til rette for bedrifter som satser på rekruttering og utvikling av fagarbeideren.»

Vegard Wennesland fra Arbeiderpartiet var nesten poetisk: «Og vi sier til bedriftene: Vil du ha kontrakt med det offentlige, må du ha med deg ungdommen. Det er dem vi bygger framtiden for, og nå sørger vi for at de også får lov til å være med på byggingen av landet.»

Det var et enstemmig storting som støttet å innskjerpe lærlingeklausulen. Stortingsvedtaket presiserte at «det stilles krav om at bedrifter som deltar i anbud ved offentlige innkjøp må være aktive lærebedrifter og inkludere lærlinger i det aktuelle prosjektet.»

Kontrakt med Stortinget

Ett år etter dette stortingsvedtaket, fikk malerfirmaet Edvardsson Entreprenør kontrakt med Stortinget om malerarbeid. Rammeavtalen er ifølge Edvardssons egne tall verdt 12 millioner kroner. Arbeidet startet 26. september 2017.

Stortinget satte som krav om at Edvardsson skulle være godkjent lærebedrift. Edvardsson oversendte dokumentasjon på at de var godkjent lærebedrift i Oslo, Nordland og Sør-Trøndelag. Dette var ikke korrekt:

• Edvardsson har ikke vært godkjent lærebedrift i Nordland siden 2016.

• I Trøndelag har ikke Edvardsson hatt lærlinger siden august 2018, da ble den siste lærlingkontrakten hevet uten at lærlingen avla fagprøve. Bedriften er godkjent som lærebedrift til 2020.

• I Oslo er ikke selskapet lenger godkjent som lærebedrift. Men i en tidligere artikkel presiserer Edvardsson at selskapet har forsøkt å få tak i lærlinger i Oslo, også via Utdanningsetaten, uten å lykkes.

• Dessuten: Ingen lærlinger har tatt svenneprøven i Edvardsson siden 2014.

• Edvardsson har brukt navn på lærlinger fra 2014 i søknader om offentlige oppdrag de siste åra, til tross for at de ikke lenger er lærlinger i firmaet.

Ukjent

Edvardsson har tidligere uttalt til FriFagbevegelse at de ikke visste at de ikke lenger er godkjent som lærebedrift i Nordland.

Ni måneder etter at kontrakten ble skrevet, gikk godkjenningen som opplæringsbedrift i Oslo ut. Da kontrakten ble skrevet, hadde de fortsatt én lærling i Oslo. Vedkommende sluttet to måneder etter at kontrakten ble underskrevet. Det betyr at Edvardsson ikke har lærlinger i Oslo.

Bedriften har tidligere vist til at malerlinja ved Stovner videregående er lagt ned. Men Utdanningsetaten mener det likevel er mulig å skaffe lærlinger i Oslo.

Besvarte tilfredsstillende

I kontrakten heter det også at «Oppdragsgiver (Stortingets administrasjon red.anm.) skal gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes.»

Kommunikasjonsavdelingen ved Stortinget skriver i en e-post til FriFagbevegelse at Stortinget «høsten 2018 gjennomførte (…) en kontroll med blant annet leverandørens lønns- og arbeidsvilkår. Leverandør besvarte dette tilfredsstillende.»

Dersom Edvardsson Entreprenør ikke lenger er godkjent lærebedrift har de plikt til å opplyse Stortinget om dette.

Stortinget skriver til FriFagbevegelse at «Stortinget har ikke mottatt informasjon om noe slikt fra leverandør.»

Dialog om opplæringsbedrift

Etter at FriFagbevegelse henvendte seg til Stortinget har administrasjonen opprettet dialog med Edvardsson Entreprenør AS for å avklare om selskapet fremdeles er godkjent lærebedrift.

«I så fall må de dokumentere dette. Denne dialogen pågår fortsatt», skriver kommunikasjonsavdelingen på Stortinget.

De skriver ikke om hvordan Edvardsson skal oppfylle lovens krav om at det skal være lærlinger knyttet til de konkrete kontraktene.

Fra Utdanningsetaten i Oslo får FriFagbevegelse opplyst at Edvardsson Entreprenør har søkt om å bli godkjent lærebedrift igjen.