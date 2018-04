Storstreik avblåst

Innenriks

Av Gerd Elin Stava Sandve

Meklingen mellom NHO, LO og YS-forbundene har ført fram. Storstreiken, som kunne omfattet inntil 200.000 ansatte, er unngått. Det skjedde femten timer på overtid, søndag ettermiddag.

- Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til LO Aktuelt.

Generelt tillegg: 1 kr/t

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er ifølge LO 464.139 kroner i året.)

- Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast.

AFP utredes, uenighet om OTP

Andre viktige moment i skissen er at LO skal ha fått gjennomslag for at tre milliarder kroner fra konfliktfondet skal komme de såkalte sliterne til gode fram til 2023. Men partene skal ha blitt enige om at AFP skal utredes.

- Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP). Og jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, utdyper LO-lederen, som lover å fortsette å kjempe for OTP.

- Vanskelig utgangspunkt

- En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, men vi har fått løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i NHO.

Hun roser motparten, selv om meklingen tok sin tid:

- Vårt utgangspunkt var å hindre en totalramme som ville gått ut over norske bedrifters konkurranseevne. LO har forstått dette, samtidig som de har vært opptatt av sine medlemmers interesser. Resultatet har ivaretatt begge disse hensynene på en tilfredsstillende måte, sier Kristin Skogen Lund.

Uravstemning 26. april

LOs medlemmer skal ifølge LOs nettsider ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør i en uravstemning som avholdes 26. april.