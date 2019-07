– Familiens formue er plassert i et langsiktig perspektiv, og sånn sett var 2018 et helt greit år, sier Støre til avisen.

Det er andre år på rad at Støre legger fram en oversikt over sin og familieselskapet Femstøs økonomi. Praksisen startet etter at pengeplasseringer skapte problemer for ham og Arbeiderpartiet under valgkampen i 2017.

Den reelle størrelsen på formuen er ifølge DN større enn i oversikten, ettersom den kun har ligningsverdien og ikke markedsverdien på Ap-lederens bolig og hytte.

Støres formue skyldes en arv fra hans bestefar, som i mange år var deleier i ovnsprodusenten Jøtul.