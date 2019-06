Av Alexander Vestrum

Euronext har fått tillatelse fra Finansdepartementet til å eie 100 prosent av Oslo Børs VPS.

KLP har på denne bakgrunn besluttet å selge sin eierandel på 10 prosent i Oslo Børs VPS til det nederlandsk-franske børskonsernet Euronext for 158 kroner per aksje, i tillegg til en fast rentebetaling på 3,21 kroner per aksje, opplyser KLP i en melding tidlig torsdag ettermiddag.

– Den beste løsningen

– Vi tror den beste løsningen for Oslo Børs nå er at Euronext som eier får styre selskapet slik de ønsker. Vi har derfor besluttet å selge våre aksjer i tillit til at Euronext holder sine løfter om å videreutvikle Oslo Børs og VPS og legger til rette for at børsen også i fremtiden skal være en attraktiv markedsplass for små og mellomstore bedrifter, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

DNB eier gjennom DNB Livsforsikring 19,82 prosent av aksjene i Oslo Børs og selger dem til Euronext for samme pris som KLP.

Bud på julaften

Det var på julaften i fjor at Euronext, som er en sammenslutning av fem europeiske børser, varslet at de ønsket å kjøpe Oslo Børs, og at de allerede hadde forhåndsaksepter på å kjøpe drøyt 53 prosent av aksjene.

30. januar ble det kjent at Nasdaq meldte seg på i oppkjøpskampen. Selskapet hadde skaffet seg forhåndsaksepter på 37 prosent av aksjene og alliert seg blant annet med DNB og KLP.

Nasdaq trakk sitt bud 27. mai.