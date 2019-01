Av Kristian Skårdalsmo

– Hadde du bestemt deg på forhånd for hva du ville stemme?

– Nei, jeg hadde ikke bestemt meg før helt mot det siste, sier Storehaug til NTB.

Han kjempet i fjor for en venstresving i partiet, men bekrefter fredag at han stemte for regjeringserklæringen KrF har forhandlet fram sammen med Venstre, Høyre og Frp.

På et dramatisk landsstyremøte dagen før godkjente KrF plattformen med 19 mot 17 stemmer – et knappest mulig flertall.

– Det vi sa, var at KrF skulle ta et tydelig retningsvalg. Det var det jeg la til grunn. Jeg sto på Knut Arild Hareides side og mente retningsvalget skulle være sentrum-venstre, sier Storehaug.

Sju timer

Han forklarer deretter hvorfor han likevel valgte å støtte plattformen:

– Landsmøtet mente at KrF kunne få større gjennomslag en annen vei. Når vi nå er der, står jeg for det, at vi må ta et tydelig retningsvalg. Det ble utslagsgivende.

Landsstyremøtet varte i sju timer, uten at det ble sagt ett ord underveis om hva som foregikk på møtet.

Det var i utgangspunktet et rødt flertall i KrFs landsstyre. Men under avstemningen torsdag valgte flere røde delegater å stemme for den ikke-sosialistiske plattformen. Det gjaldt, i tillegg til Storehaug, fylkesleder Ingelin Noresjø fra Nordland, fylkesleder Espen Andreas Hasle fra Oslo og KrFUs andre nestleder Edel-Marie Haukland, etter det NTB erfarer.

– Blandet følelse

Storehaug sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at han snudde i saken, men innrømmer at han kjenner på en ambivalens for regjeringsdeltakelsen. Han argumenterte hardt for Hareides syn på flere av KrFs ekstraordinære landsstyremøter i fjor.

– Det er en blandet følelse. Men en del av meg er også veldig stolt over og begeistret for det som ble lagt fram, sier han.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad svarer slik på spørsmål om plattformen har et tilstrekkelig KrF-avtrykk til å skape begeistring også i den røde delen av partiet.

– Vi visste på forhånd at det var et flertall som ikke ønsket denne løsningen i landsstyret, så vi har i hvert fall klart å overbevise noen, sier han til NTB.

– Jeg tror og håper at når politikken blir satt ut i live, vil det skape større begeistring. Vi kommer til å jobbe hver eneste dag for å få gjennomslag for KrFs politikk og synliggjøre KrFs politikk. Så håper og tror jeg det vil løfte partiet.

«Syretest»

Storehaug trekker fram økt barnetrygd for de minste barna og en ordning med fritidskort som gjør at flere barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter som viktige gjennomslag. Han er minst fornøyd med at KrF ikke fikk til en omkamp på tredeling av foreldrepermisjonen.

Storehaug er usikker på om plattformen er tilstrekkelig til å forene et dypt splittet KrF.

– Syretesten blir politikken. Det er mange ting som begeistrer meg i plattformen, men det er et KrF som har en bredde som går inn i regjeringen. Det må bli reflektert videre, sier han.

Regjeringsdeltakelsen får allerede følger. Fylkesleder Dag Sele i Hordaland varsler at han trekker seg som kandidat for en ny periode som sentralstyremedlem, ifølge NRK.

Samtidig melder seks KrF-medlemmer i Rogaland seg ut av partiet. I et åpent brev signert KrF-medlemmer fra Suldal, Stavanger, Sandnes, Forsand og Sola står det at å sitte i regjering «med ytre høyrefløy gjør noe med KrF sin sjel», skriver Stavanger Aftenblad.

Også Odd Anders With i Trøndelag KrF melder seg ut av KrF, skriver Adresseavisen.