Støre vil rive bomstasjonene og få et nytt betalingssystem

– De sterke reaksjonene vi nå ser mot de stadig flere bomstasjonene, er forståelige, fordi det går en grense for folk. Mange opplever at bomkostnadene er blitt for store, slik LO beskriver, sier Støre til VG.

Han ønsker at det også skal utredes om det er teknisk mulig å få en inntektsavhengig veiprising. Støre beskriver videre for avisen at avgiftene dessuten skal fordeles på hvor du kjører og hva slags bil du kjører, og med en egen sender i hver bil. Han mener bommene kan rives, siden de blir uviktige i et slikt system.

I planen fra Arbeiderpartiet skal blant annet statlig finansiering sikre et bedre kollektivtilbud i byene. Dette er anslått til å utgjøre 10 milliarder kroner over ti år, og formuesskatten skal bidra til finansieringen. Elbiler skal fortsatt få gunstigere priser, men de må gradvis begynne å bidra mer.

Støre lover videre at de ønsker en gjennomgang av nasjonal transportplan, og at Arbeiderpartiet vil øke pendlerfradraget.