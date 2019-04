Inntil videre er saken avgjort, i tråd med at regjeringserklæringen slår fast at oljevirksomhet i Lofoten Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes i gjeldende stortingsperiode. Men etter det er spørsmålet hva som blir Aps linje videre.

I et intervju med Aftenposten vil ikke partileder Jonas Gahr Støre gå inn for en klar linje.

– Jeg vil ikke forskuttere landsmøtets vedtak, men det er en stor grad av enighet i Ap om å ta hensyn til sårbare områder. Olje- og gassvirksomheten må bygge på kunnskap om sårbarhet og at vi går fram skritt for skritt. Dette er en industri som skal utvikles, ikke avvikles. Det blir et vedtak på landsmøtet som markerer den betydningen som energisektoren har i vår økonomi og for arbeidsplasser, sier han.

