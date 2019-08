Av Anders R. Christensen-NTB

– Det må flere lærerressurser til for at vi skal kunne følge opp dem som strever med å lese, skrive og regne, sier partileder Støre.

Ap-lederen er tilbake på Berg skole i Oslo hvor han begynte på videregående i 1976. Mandag har førsteklassingene sin første skoledag på Berg, som nå har blitt en skole for 1.–7. trinn.

Støre mener noe må gjøres for å sikre at de totalt 60.000 elevene som begynner på skolen på mandag, skal ha kvalifiserte lærere i klasserommet de kommende årene.

Kan bli norsklærer med 3 i norsk

– Vi styrer mot en lærerkrise, hvor vi går mot over 5.000 lærere i manko om 20 år, sier Støre.

Ap vil blant annet ansette flere lærere, opprette flere studieplasser, gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for lærerutdanningene og garantere fortsatt stor satsing på etter- og videreutdanning.

Partiet gikk tidligere inn for å avskilte lærere som ikke tar fordypning, og krevde minimum karakter 4 i matematikk for inntak på lærerutdanningen. Men nå har partiet snudd i disse spørsmålene og vil fjerne avskiltingen og heller ha mer treffsikre opptakskrav for lærerutdanningen.

– Vi har nå den høyeste andelen ukvalifiserte i skolen på 15 år, og antallet har økt med 49 prosent siden 2013. Halvparten av elevene som i 1.–4. klasse får spesialundervisning, får det av en ufaglært. Det mener jeg er det tydeligste eksempelet på at problemet sitter i mangelen på dyktige og motiverte lærere som ikke slipper til, sier Støre.

– I det legger dere lærere som avskiltes?

– Ja, vi ser at kvalifiserte lærere som skolen trenger, må ut, og ukvalifiserte går inn. Samtidig er lærerutdanningen endret slik at man kan utdanne seg til lærer kun i noen fag, men slik som situasjonen er nå, kan du ha 6 i norsk og 3 i matte, og du kan ikke bli norsklærer. Hvis du har 4 i matte og 3 i norsk kan du derimot bli norsklærer. Det henger ikke på greip.

Vil ikke forplikte seg til lovfesting

Flere aktører i skolesektoren har tidligere krevd en lovfesting av retten til å bli undervist av kvalifiserte lærere i skolen. Ap-lederen vil ikke forplikte seg til å gå så langt.

– Det man i første omgang trenger er en forpliktende opptrappingsplan – at det kommer nok folk med kompetanse.

– Ville dere ikke ha fått større troverdighet i om dere gikk inn for en lovfesting?

– Jo, det kan hende, og det er noe vi kan vurdere, men vi forholder oss til den troverdigheten som ligger i at vi setter av mer penger til lærere. Det er en prioritering denne regjeringen ikke gjør, sier Støre.

– Høyre sier at det viktigste er dyktige lærere. Jo, du kan ha en nobelprisvinner som lærer, men er det fire elever i klassen som trenger intensivopplæring, så må du ha en lærer til, sier han.

Har bruk for ukvalifiserte

Støres tidligere klassekamerat på Berg videregående skole, Yngvil Hestenes, er i dag rektor på grunnskolen Berg.

Hun mener økt lærertetthet og satsing på kvalifiserte lærere er viktige tiltak.

– Vi ser at det kan være vanskelig å få tak i utdannede lærere, også her i Oslo, sier Hestenes.

Hun er likevel klar på at det også er bruk for ansatte i undervisningen som ikke har fullført lærerutdanning.

– En del assistentoppgaver kan utføres gjennom veiledning fra lærere. Det kommer an på hvilke typer oppgaver som skal utføres.

– Så du er ikke for en lovfesting av retten til å bli undervist av en kvalifisert lærer?

– Vi liker fleksibilitet, og vi bruker fornuft for å løse oppgavene på beste måte i hver situasjon. Jeg er ikke sikker på at en lovfesting er det vi etterspør. (NTB)

