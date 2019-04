– Vi trenger ikke høyrepolitikk, vi trenger sterkere fellesskap, slo Støre fast i sin åpningstale til de 300 landsmøtedelegatene og flere hundre andre gjester og observatører.

Han leverte en tale spekket med spark til Høyre og Frp om blant annet midlertidighet i arbeidslivet, privatisering av velferden, likestilling, politireform og ulikhet.

– Vi trenger politikk som gjør forskjellene i samfunnet mindre – ikke større, sa Støre, som oppsummerer utviklingen slik: Pensjonistene får dårligere råd. Tre av ti familier har fått mindre å betale regninger med, mens de rikeste får skattekutt.

Skatt og sosialhjelp

– Hva skjer når du gir store skattekutt? Jo, da kutter du i skatten, sa Støre og høstet allmenn munterhet i salen.

Han viser også til at tusenvis av mennesker har mistet arbeidsavklaringspengene sine over natten og nå må få sosialhjelp.

– Da sier Arbeiderpartiet ifra. Sånn vil vi ikke ha det i Norge, sa Støre

– Ingenting ruster oss dårligere for store samfunnsoppgaver enn urettferdighet, slo han fast.

Manglende styring

I talen langet Støre også ut mot det han hevder er manglende styring av justissektoren.

– Noe av det sterkeste for meg det siste året har vært historiene til ofre som venter og venter på et politi som har blitt fjernere og fjernere fra folk. Køene går nå på både tilliten og rettssikkerheten løs, sa Støre og viste til at åtte av ti av politiets egne ansatte har mistet troen på politireformen.

Han viste også til at det har vært sju justisministre på seks år.

– Makan til mangel på styring av justissektoren har Norge aldri sett, slo Støre fast til applaus fra salen.

– Vår distriktspolitikk er politifolk, leger og ambulanser der folk bor, framholdt han.

Arbeidslivet hovedsak

Han varslet at kampen for et arbeidsliv med heltid og faste stillinger vil bli en hovedsak ved høstens kommunevalg.

– Er du for hele, faste stillinger i arbeidslivet, er det beste svaret en ordfører fra Arbeiderpartiet, sa han.

Også pensjon fra første krone, gratis skolemat og kjernetid i SFO, samt bedre mat på sykehjem vil være blant Aps kampsaker, varsler Støre.

– Vi går til valg 9. september for å gjøre velferden bedre – for alle, sa Ap-lederen – som også lover å skjerpe Aps klimapolitikk hvert år fram mot 2030 og ikke vike en tomme fra EØS-avtalen.