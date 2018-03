Innenriks

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaugs nye unnskyldning er bedre, men sier at han fortsatt vurderer mistillit mot justisministeren.

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa Frp-statsråden fra talerstolen i Stortinget i 12.20-tiden torsdag.

Den nye unnskyldningen kom etter at det tidligere torsdag kom kraftige reaksjoner på hennes første unnskyldning i Stortinget.

– Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, sa Listhaug i sitt første innlegg.

Tok imot unnskyldningen

Etter at Listhaug gikk på talerstolen i Stortinget og ga sin første unnskyldning torsdag, reagerte Støre kraftig og sa at han vurderte å stille seg bak mistillitsforslaget som Rødt fremmet onsdag.

Da han tok talerstolen igjen etter Listhaugs nye unnskyldning, var det en mildere tone fra Ap-lederen.

– Jeg tar imot unnskyldningen, sa Støre.

Vurderer fortsatt mistillit

Da han kom ut i vandrehallen etter Listhaugs nye unnskyldning sa han likevel at han fremdeles vurderer mistillit mot statsråden.

– Vi skal vurdere det, men jeg synes det kom seg nå på slutten. Jeg mener fortsatt at det er et spørsmål knyttet til tillit at det må så mye press til, og så lang tid, at det sitter så langt inne å si det som burde ha kommet forrige lørdag.

Han understreket likevel at troverdigheten til statsråden er svekket etter det omstridte Facebook-innlegget og håndteringen i etterkant.

– Total unnskyldning

– Jeg er for å tro folk på deres ord når det kommer i stortingssalen, men når det kommer seks dager etter, hvor det har vært mange andre versjoner på veien, så svekker det kvaliteten og troverdigheten i det hun sier, sa Støre.

– Unnskyldningen hun kom med nå er total, og hennes talsperson trekker jo også det han sa tidligere hvor han påsto at det var et faktum at Ap var mer opptatt av terrorister enn av nasjonens sikkerhet, sa han videre.

Ap-lederen la til at han har inntrykk av at de gjør dette under press.

– Jeg har ikke inntrykk av at dette er en ærlig og åpen mening om at der står de, men vi skal ta det med oss når vi skal vurdere spørsmålet om mistillit. Jeg synes den unnskyldningen vi burde fått forrige lørdag kom nå på slutten, men hele mellomspillet svekker kvaliteten i den.

– Så mistilliten er fortsatt til vurdering?

– Ja.

Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) skal til behandling i Stortinget 20. mars.

(NTB)