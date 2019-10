Arbeiderpartiet åpnet høstens første spørretime med å presse statsminister Erna Solberg (H) på det de kaller usosiale kutt i statsbudsjettet.

Støre viste til at antall uføre vil stige med 25.000 neste år og at utgiftene til uføretrygd vil overstige 100 milliarder kroner.

Mener statsministeren fortsatt at inkluderingsdugnaden har det som trengs for å hjelpe flere inn i arbeid, spurte Støre.

Mange av dem som er uføre, ønsker å ta del i arbeidslivet, understreket han. Han mener det er langt mellom fagre ord om inkludering og tallene som kommer fram i statistikken.

– Det er opplagt at innsatsen ikke er god nok, med utviklingen vi ser, sa Støre.

Solberg sa at regjeringen har jobbet for at folk utenfor arbeidslivet skal få tidligere og tettere oppfølging siden den tiltrådte. Inkluderingsdugnaden er bare en del av det hele, presiserte hun.

– Det er farlig å tro at inkluderingsdugnad skal løse alle problemene. Det er en ordning for målrettet samhandling mellom arbeidsgivere og Nav, slik at de som står utenfor arbeidslivet, kan komme i jobb, sa Solberg.

