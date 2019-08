– Dette har vært sorgtung og bunntrist dag, sier Jonas Gahr Støre når Dagsavisen møter ham på Youngstorget.

Natt til torsdag rykket nødetatene ut etter at et vitne hadde meldt fra om en båtulykke. Båten ble funnet på et skjær i fjorden utenfor Namsos. Ingrid Aune og kjæresten Eivind Olav Kjellbotn Evensen (43) ble fraktet med båt til land og fløyet videre til sykehuset i Namsos. Kjellbotn Evensen, som var kommunepsykolog i Namsos, ble erklært død ved ankomst sykehuset. Litt senere på dagen bekreftet politiet at også Ap-ordfører Ingrid Aune hadde omkommet.

Støre forteller at han fikk høre om den tragiske ulykken tidlig på dagen.

– Vi hadde et håp om at Ingrid skulle klare seg. Det er ufattelig trist at både hun og kjæresten er gått bort, og det er mange som har behov for å komme sammen for å støtte hverandre og dele sorgen, sier Støre og legger til:

– Vi driver ikke valgkamp på en dag som denne. Samtidig var Ingrid et så politisk menneske at jeg tenker at vi skal drive resten av valgkampen for henne. Med inspirasjon og motivasjon.

Betydde mye for partiet

Støre forteller at Aune har betydd mye for partiet på veldig mange områder.

– Hun har vært en pådriver i saker hun var engasjert i – både i internasjonale saker og i små og store saker i hjemkommunen Malvik. Hun har satt kommunen på kartet og levert resultater. Jeg er sikker på at hun ville gjort et glimrende gjenvalg.

Aune var Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Malvik ved kommunevalget i 2015, og hun ble kommunens første kvinnelige ordfører.

– Ingrid har vært en stor inspirasjon for unge jenter. Hun tok steget og sa: «Jeg stiller». Hun fikk over 40 prosent av stemmene. Ingrid har vært en inspirasjon for både kvinner og menn i alle aldre ved at hun har vært modig. Ingen kunne sitte ned ved siden av Ingrid uten å bli berørt av hennes engasjement og latter. Hun var aldri likegyldig, sier Støre.

– Stor politisk framtid

Støre forteller at han har hatt et nært forhold til Aune.

– Ingrid var en av dem som sendte SMS-er for å oppmuntre hvis det hadde vært en tung dag. Hun var til stede med både små og store saker fra hjemkommunen sin. Ved hennes bortgang har vi mistet et av våre største politiske talenter, sier Støre

Støre mener at Aune hadde en stor politisk framtid foran seg.

– Jeg unte henne veldig et gjenvalg, for det er jo en bekreftelse på det hun har fått til. Hun var fortsatt ung, og den politiske veien lå åpen for henne til mange ulike oppgaver, sier Støre.

Stoltenberg i sorg

Ingrid Aune kom fra Hommelvik i Sør-Trøndelag. Hun var aktiv i AUF i tenårene og ble internasjonal leder i AUF i Sør-Trøndelag i 2003. I perioden 2007–2011 var hun nestleder i AUF i Oslo. Aune var politisk rådgiver for statsråd Espen Barth Eide både i Forsvars- og Utenriksdepartementet. Til VG beskriver Barth Eide henne som «et fantastisk fint menneske og et eksepsjonelt politisk talent».

Aune hadde en mastergrad i internasjonal og offentlig politikk fra University of Wisconsin. Hun studerte også jus, økonomi og fransk og har jobbet ved flere forskningsinstitutter, deriblant NUPI.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg skrev i dag en hyllest til Aune på sin Facebook-side:

«Ufattelig og trist. Med Ingrid Aune har vi mistet et stort politisk talent. Ingrid ga seg aldri når hun kjempet for det hun trodde på. Hun gjorde det som ordfører i Malvik da hun kjempet mot ufrivillig deltid, og hun gjorde det som politisk rådgiver i Utenriks- og Forsvarsdepartementet da hun kjempet for en mer solidarisk og trygg verden. Alltid blid og sprudlende. Alltid imøtekommende og varm. Ingrid vil bli dypt savnet.»