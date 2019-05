Støre om bompenge-hastemøte: – Et uttrykk for manglende kontroll

Les også: Jensen ber om krisemøte om bompenger

– Når de som har styrt Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet i mer enn seks år kaller inn til et krisemøte, er det mest et uttrykk for krise i partiets egen politikk, sier Støre til NTB.

Han mener Frp har utvist manglende kontroll over samferdselssektoren og krever nå en full gjennomgang av alle kostnadsoverskridelser i Nasjonal transportplan (NTP) fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Vi leser om prosjekt etter prosjekt der kostnadene sprekker. Strekninger på Follobanen, E39 og E6 blir dyrere og dyrere jo nærmere de kommer gjennomføring. Hvis ikke dette blir ryddet opp i, velter jo kostnadene over på noen, sier Ap-lederen.

Mandag opplyste Dale at han vil stramme inn i adgangen til å bruke bompenger for å dekke disse kostnadene, og at prosjekter må tas ut av bompengepakkene dersom de ikke nedskaleres eller kostnadene ved dem reduseres.

Støre tror ikke det riktig vei å gå.

– Dale fraskriver seg her ansvar ved å tvinge regningen over på kommunene. Det må jo da enten bety kutt i andre viktige tjenester som barnehager og eldreomsorg, eller stans i deler av samferdselsutbyggingen, sier Støre.

Han mener staten isteden bør ta en større del av regningen.

– Vi har foreslått at staten skal betale 70 prosent av bypakkene rundt de fire store byene istedenfor dagens 50 prosent, og å erstatte bompenger med et mer rettferdig system med veiprising. Jeg hører regjeringspartier snakke for begge deler, men likevel har dette blitt nedstemt når vi har foreslått det i Stortinget, sier Ap-lederen.