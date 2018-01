Innenriks

Amundsen, sekretariatsleder for Arbeiderpartiet på Stortinget siden 2013, trakk seg søndag fra vervet etter en langvarig konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng.

Til NRK mandag morgen sier Støre at Amundsen hadde en samtale med ham før avgjørelsen ble tatt og at han syntes det var en «klok avgjørelse».

– Jeg sa at det var en klok avgjørelse, en avgjørelse jeg og ham snakket om. Han tok selv beslutningen, og den støtter jeg, sa Støre i «Politisk kvarter» på NRK mandag morgen.

– Fastlåst situasjon

Støre avviste at han hadde bedt Amundsen trekke seg, men sa at situasjonen var fastlåst.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene. Det tjener ingen hensikt å fordele skyld og uskyld for at det er blitt slik. Jeg håper bare at det nå kan bli klima for et tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen av sekretariatet på Stortinget og ledelsen av partikontoret på Youngstorget, skrev Amundsen i et innlegg på Nordnorsk debatt rett etter at Arbeiderpartiets pressemelding om hans avgang ble sendt ut søndag.

Konflikten mellom Amundsen og Stenseng har ifølge Amundsen vært så ille at de to ikke kunne delta på møter sammen.

– Jeg merker at sentrale medarbeidere ikke snakker godt sammen, det kan vi ikke leve med, sa Støre, som uttrykte et ønske om å komme i gang med politisk arbeid igjen etter alle konfliktene og varslersakene som har overskygget alt annet de siste månedene.

– Vi har veldig mye på gang i dette partiet, og det skal vi løfte fram, sa han til NRK.

– Giske har fått komme til orde

Støre fikk også spørsmål om den seneste utviklingen når det gjaldt behandlingen av Trond Giske og varslersakene.

Støre avviste kontant – nok en gang – at Trond Giske ikke har fått kommet nok til orde i forbindelse med imøtegåelse av varslersakene som partiet har håndtert. Blant annet har Giskes advokater hevdet at de sitter på fysiske bevis som tilbakeviser noen av varslernes framstillinger.

– Jeg har gitt løfte om en grundig prosess i vår partiorganisasjon. Vi er ingen rettssal, inget tribunal. Vi har hatt en grundig gjennomgang og har hatt nok informasjon til å konkludere. Jeg tar fullt ansvar for den beslutningen som ble tatt forrige uke, sa Støre.

– Hvis det er informasjon som kommer rundt enkelte av disse sakene, så kom gjerne med dem, men Giske har selv beklaget overfor flere av varslerne etter deres fremstilling, så jeg tror ikke uenigheten stikker så dypt, mente Støre.

Lekkasjer

I Aftenposten mandag skrev tre av dem som varslet om belastningene og mediepresset de er blitt utsatt for etter lekkasjer om deres identitet.

– Dette har ikke kommet ut fra oss som har håndtert sakene, vi praktiserer 100 prosent konfidensialitet, understreket Støre, som mente dagens situasjon med mediepress og sosiale medier ikke gjør det lett å holde slike ting unna offentligheten.

Mandag har Arbeiderpartiet både sentralstyremøte og ekstraordinært landsstyremøte på Gardermoen. Et av punktene som vil bli tatt opp er om Trond Giske kan fortsette i sentralstyret eller ikke, noe Støre tidligere har tilbakevist. Han ønsket ikke å kommentere dette ytterligere før sentralstyremøtet. (NTB)

