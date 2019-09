«Katastrofevalg: Historisk dårlig for Ap», «Nord og ned for Jonas», «Dette er taperne i valget».

Hva går gjennom hodet til Ap-lederen når han ser bildet av seg selv under disse overskriftene?

– Jeg unner ingen å prøve det. Det er ikke noen trivelig erfaring, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Du blir ikke usikker på om du er rett mann for oppgaven?

– Det må egentlig partiet avgjøre, men jeg er ikke usikker nei, sier Støre til Dagsavisen.

– Oppløftende valg

Ap-lederen er dessuten ikke enig i at lokalvalget 2019 var så katastrofalt.

– Jeg er enig i at 24,8 er for svakt for Arbeiderpartiet. Men jeg er ikke umiddelbart enig i at dette er et dårlig valg, sier Støre.

Ifølge partilederen er det mye ved dette valget som også er «oppløftende.»

– Målet om å beholde de store byene ser ut til å holde, og vi tar makten i nye store byer som Drammen, Stavanger og Tønsberg, sier Støre, som er fornøyd med at Aps byrådsledere og ordførere har lykkes med å skape samarbeidskonstellasjoner som står seg.

– Det kommer til å være et kjennetegn ved norsk politikk framover at vi må finne sammen med andre partier, og finne gode løsninger, sier Ap-lederen.

– Lukker ingen dører

Så hvilke partier vil Ap finne sammen med nasjonalt foran stortingsvalget om to år?

– Ap står ikke i 2019 og lukker dører for mulige flertallsalternativer etter 2021. Jeg står ved det jeg sa i 2017: i denne perioden er våre naturlige samarbeidspartnere Sp og SV, så skal vi ta det spørsmålet opp igjen nærmere 2021, sier Støre.

Når det gjelder Miljøpartiet De Grønne, som var en av valgets klareste vinnere, mener Støre hovedhindringen for et regjeringssamarbeid ligger i oljepolitikken.

Nylig har MDG-topp Une Bastholm satt døren på gløtt for å forhandle om partiets absolutte nei til nye oljefelt. Hun mener det eksisterer mange myter om partiets næringspolitikk.

– Vi har aldri foreslått å legge ned oljeindustrien over natten, uttalte hun til DN.

– Dette er interessante signaler som viser at politikken er i utvikling. Jeg opplever at MDG med Une Bastholm på Stortinget er et mer søkende parti, sier Støre.

Slår tilbake mot ordfører

Selv om Ap-lederen er fornøyd med at Ap lokalt har sikret makten gjennom brede samarbeid, så har partiet måttet

En foreløpig gjennomgang viser at Ap ble valgets største taper i nær halvparten av landets kommuner. Onsdag skrev Dagbladet at Senterpartiet er i ferd med å ta tittelen som landets største ordførerparti, fra Ap.

Flere av Arbeiderpartiets avtroppende ordførere har satt spørsmålstegn ved ledelsens prioriteringer. En av dem er Bjørn Iversen i Verdal, som uttalte til Dagsavisen:

– Etter seks år med blåblå regjering, kommer vi opp med skolemat som en hovedsatsing. Det holder ikke. Vi må treffe folk bedre, både med velferdspolitikken og boligpolitikken. Vi mangler et tydelig prosjekt, et prosjekt som angår folk, mener Iversen.

– Han tar feil, svarer Støre kontant.

– Skolemat var ikke hovedsaken i vår valgkamp. Det var en av flere saker som handler om å redusere forskjeller. Å starte i oppveksten, er en viktig del av det. Da er skolemat et målrettet tiltak for å redusere forskjeller. Sammen med flere lærere og gratis SFO for de minste, vil det gi barna våre et likere utgangspunkt i livet.

Han understreker at partiets politiske prosjekt om å redusere forskjeller og kjempe for fellesskapsløsninger var noe et enstemmig landsmøte stilte seg bak.

– Jeg skjønner at en avtroppende ordfører synes det er dumt at Ap går mye tilbake, men da må han også ta ansvar for eget resultat lokalt, sier partilederen.

Skal lede programarbeid

Nå er han mest opptatt av å se framover til 2021 og utvikle ny politikk, gjennom å lage et nytt politisk program som skal vedtas om to år. Den politikkutviklingen vil Støre starte nå, og den vil han lede selv.

Hovedområde for Arbeiderpartiet framover blir: arbeid.

– I skyggen av alt som har foregått i denne valgkampen så har vi lyktes med å få på dagsorden: hele, faste stillinger, kampen mot kommersialisering av velferden og for et ordnet arbeidsliv. Det er saker som vi skal holde fast på, og som ikke blir mindre viktig i et arbeidsliv i stor endring. Arbeid er også nøkkelen til å lykkes med det grønne skiftet. Skal vi klare omstillingen, må det skje på en rettferdig måte ved å bygge på fagfolkene, teknologien og kompetansen som finnes i energisektoren og uten å sende hundretusener ut i arbeidsledighet. Det blir en hovedoppgave for oss framover å utforme politikken som tar arbeidsfolk med på klimaomstillingen, sier Støre.

På tross av at Ap-lederen mener partiet satte dagsorden med flere arbeidslivssaker, så var altså Ap den største taperen i 163 av 356 kommuner, viser en foreløpig opptelling NRK har gjort. Mange av dem i nord.

Ny politikk for Nord

I Nord-Norge gjorde Ap sitt dårligste valg siden andre verdenskrig. Ap-ordføreren i Alstahaug i Nordland vurderte selv å stemme et annet parti enn sitt eget, helt til han sto i stemmeavlukket. Det innrømmet han til NRK få dager etter valget.

– Vi må ta på alvor de signalene som kommer fra distriktene – særlig fra Nord-Norge som har en spesiell historie i Arbeiderpartiets identitet, og min politiske identitet.

På valgkvelden skisserte hans nestleder Bjørnar Skjæran en rekke politikkområder hvor partiet må gjennomgå politikken sin: På listen står fiskeripolitikk, forsvarspolitikk, bygge en kunnskapsplan som skal sikre desentralisert høyere utdanning for alle og skape nye arbeidsplasser basert på naturressursene i nord, da ikke bare olje, samt infrastruktur, der utbedring av veinett er førsteprioritering.

Støre konkluderer ikke nå på hva Ap skal endre på innenfor disse politikkområdene, men signaliserer at Ap vil ha en mindre forliksvennlig holdning framover, spesielt i forsvarspolitikken.

– Iveren etter å inngå forlik er ikke spesielt stor, sier Støre og viser til at regjeringen ikke har fulgt opp sin del av avtalen for eksempel når det gjelder helikopterberedskap i nord og politiets tilstedeværelse i lokalmiljøene.

– Hvor avgjørende tror du nedleggelsen av basen Andøya var for det dårlige valgresultat?

– I denne regionen tror jeg det er en sammenheng mellom kampflybasen som ble vedtatt flyttet fra Bodø i 2012 og det som treffer Andøya i 2016. Nå skal den basen flyttes 10 mil til Evenes, men det rammer likevel et samfunn, som i tillegg får svært dårlig kompensasjon fra regjeringen. Vi vil følge nøye med på den basestrukturen i Nord framover.

– Har du blitt tryggere på at beslutningen om å flytte basen på Andøya var riktig?

– Det sikkerhetspolitiske bildet er i endring. Vi må ettergå de beslutningene som er tatt og se at de blir gjennomført i tråd med det som ble vedtatt. Vi har stilt, og vil fortsette å stille spørsmål om det.

– Ville dere landet på den samme beslutningen i dag?

– Det er et hypotetisk spørsmål jeg ikke vil svare på.