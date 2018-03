Støre: – Jeg tror ikke det er mange i Arbeiderpartiet som har tillit til Listhaug

Innenriks

Støre viser til at Dagens Næringsliv onsdag skriver at Solberg allerede lørdag ba Listhaug om å slette innlegget hun la ut dagen før på Facebook. Den omstridte facebook-statusen viste fremmedkrigere i Somalia med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Via statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor skal Listhaug ha blitt bedt om både å slette og beklage innlegget. Listhaug nektet, og ville heller gå ut med et forsvar.

Solberg beklager: – Jeg forstår at uttalelser fra statsråder i regjeringen har vært sårende for mange

Har Solberg kontroll?

– Hvis det er riktig at vi har en justisminister som legger denne type utspill på Facebook og deretter nekter å slette innlegget til tross for at statsministeren ber henne gjøre det, ja da har vi en privatpraktiserende justisminister som statsministeren ikke har kontroll på, sier Støre til NTB.

Han understreker han ikke ville ha godtatt noe tilsvarende dersom han hadde vært statsminister.

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Denne saken handler nå mer om Erna Solberg enn om Sylvi Listhaug. Er det justisministeren som styrer statsministeren, eller er det omvendt? – det er et spørsmål vi trenger å få svar på, sier Støre.

Ingen beklagelse

Innlegget ble slettet fra Listhaugs Facebook-side onsdag med begrunnelse om at hun ikke hadde sikret seg rettigheter til å bruke det.

Støre er ikke imponert:

– Jeg merket meg at noen har sagt at Listhaug legger ut grove påstander og skriver lik og del, mens det hun burde gjort var å slette og beklage. Vel, nå har hun slettet, men det er fordi hun har kommet i pengeknipe på grunn av manglende rettigheter. Det er ikke noen beklagelse, sier Støre.

Fremme kritikk

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til et varslet forslag fra Rødt om å reise mistillitsforslag mot Listhaug. Men Støre går langt i å si at det trolig ikke er veien å gå.

– Jeg tror ikke det er mange i Arbeiderpartiet som har tillit til Listhaug. Men her i Stortinget innebærer tillit noe annet. Vi er åpen for å fremme klar kritikk av Sylvi Listhaug. Men når det gjelder mistillit, må vi først høre hva de andre partiene mener, sier han. (NTB)

