Støre har fått politibeskyttelse etter drapstrusler

Støre har ikke hatt politibeskyttelse siden valget, skriver VG. På Stortinget tirsdag fastslo Ap-lederen likevel at han føler at sikkerheten hans er ivaretatt.

Erna Solberg mener det er trist at politikere utsettes for drapstrusler, men erkjenner at det er en del av hverdagen til landets politikere.

– Det er veldig trist. Dessverre har det med ujevne mellomrom vært drapstrusler i opphetede politiske debatter mot det politiske lederskapet, sier Solberg til NTB.

(NTB)