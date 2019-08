– Mange har en oppfatning av at de som står utenfor arbeidslivet ikke vil jobbe. Det mener jeg er helt feil. Det eneste de vil, er å jobbe slik at de kan forsørge seg selv og familien, sier Petter Stordalen til Dagsavisen.

Fredag ble det arrangert en stor markering av at Stordalen og Nordic Choice Hotels har inngått et tettere samarbeid med arbeidstreningshotellet PS:hotell i Oslo. Til stede på arrangementet var blant andre Nav-direktør Sigrun Vågeng og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). PS:hotell har vært drevet av Oslokollega, som er en organisasjon eid av Oslo kommune, ideelle organisasjoner og privat næringsliv.

Målet med hotellet er å gi folk som har falt utenfor arbeidslivet en sjanse til å komme tilbake i ordinært arbeid. Stordalen forteller at Nordic Choice har hatt svært gode erfaringer med å ansette folk som har hatt praksis ved dette hotellet. Det er grunnen til at den nordiske hotellgiganten ønsker å være med på å drifte hotellet.

– PS:hotell er et veldig lite hotell, men det er et enormt viktig hotell. Det symboliserer mye av det jeg tror på som forretningsmann. Vi har jobbet med mangfold og det å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet i mer enn ti år. Det er blitt vårt varemerke, sier Stordalen og legger til:

– Oslokollega er fantastiske på arbeidsinkludering og arbeidstiltak. Vi kan hjelpe til med systemer og kunnskap om hotelldrift. Vi trenger arbeidskraft, og PS:hotell gir en reell og etterspurt arbeidskraft for oss.

Vil utvide prosjektet

Stordalen forteller at de så langt i år har gitt seks personer som har hatt praksis ved dette hotellet, fast jobb i Nordic Choice – men det er visstnok bare begynnelsen.

– Dette prosjektet bør utvides til andre byer. Vi har erfart at det funker. Vet du hvor mange jeg skal ansette de neste tre årene? 20.000! Da må vi rekruttere bredt.

– Så dere vil gjerne være med å drive andre tilsvarende arbeidstreningshoteller?

– Definitivt. Hvis Trondheim, Bergen eller andre kommuner kommer til oss og vil gjøre det samme som PS:hotell, så ser jeg ikke bort ifra at dette kan bli en kjede som også kan utvides til våre naboland. Det ville vært fantastisk å skape den første kjeden i verden som bare rekrutterer personer som har kommet skjevt ut i livet og trenger arbeidstrening. Å gi folk veiledning, trygghet og ikke minst selvtillit, er avgjørende hvis man skal lykkes med å få flere i jobb.

Stadig flere på trygd

Ved utgangen av juni var det 346.800 personer som mottok uføretrygd i Norge. Antallet unge uføretrygdede har doblet seg på fem år.

– Jeg er helt sikker på at mange av dem som mottar uføretrygd kunne vært i arbeid. Kanskje ikke i full jobb, men en 30-prosentstilling er bedre enn ingenting og det vil bety mye for den enkelte. Å gå ledig fører både til psykisk og fysisk sykdom, sier han og legger til:

– At folk blir stående utenfor arbeidslivet, er ikke bare et problem for den enkelte. Det er også enormt kostbart for samfunnet når personer med funksjonsnedsettelse ikke får jobb.

På spørsmål om det private næringslivet gjør nok for å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en, svarer han:

– Jeg tror ikke engang vi er gode nok. Alle kan gjøre mer. Vi må senke terskelen når vi ansetter folk. Jeg var nettopp på et hotell vi eier i Stockholm, der snakket ingen av de ansatte verken svensk eller norsk. Likevel funker det. Hvor lærer man seg språk raskest? Det er på jobben. Hvis alle snakker om at språk er et problem, så tror folk at det er det. Men det er ikke det. Vår erfaring er utelukkende positiv.

Døvstum kokk

Stordalen kommer med en rekke eksempler for å vise at de har ansatt mange som har stått langt unna arbeidslivet.

– I Sverige ansatte vi en kokk som er døvstum. Mange vil tenke at det ikke går an å jobbe på et kjøkken der det ropes ut beskjeder hele tida. Men han fungerer utmerket. De ansatte har lært seg basisferdigheter i tegnspråk og har det fantastisk på jobben, og den unge gutten fikk sin drøm oppfylt.

Stordalen gjentar flere ganger at det ikke handler om å være snill når hotellkjeden gir folk som har vanskelig for å få seg en jobb en sjanse.

– Mange tenker at vi gjør samfunnet en tjeneste når vi jobber med å inkludere dem som står utenfor arbeidslivet. Vår erfaring er at vi tjener på det, det har vi også tung dokumentasjon på.

– Det blir stadig hevdet at det ikke er nok jobber til folk med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en, fordi de stilles stadig høyere krav til effektivitet og spesialisering. Hva mener du?

– Jeg har ikke behov for å måle hvor raskt en person jobber. Vi gjør ting på forskjellige måter og vi er forskjellige. For meg er det viktigste at vi ikke skal problematisere det som noen mener er begrensninger. Alt er mulig!

– Næringslivet må delta

Regjeringen lanserte i fjor den såkalte inkluderingsdugnaden, der hovedmålet er å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en ut i jobb. Stordalen vil ikke blande seg inn i hva politikerne gjør.

– Jeg forholder meg kun til det vi kan gjøre. Politikerne klarer ikke å løse dette alene. Næringslivet og sivilsamfunnet må delta. I den grad jeg føler at vi har et samfunnsoppdrag, er det at jeg mener vi må gi alle en sjanse uavhengig av hvilken religiøs eller etnisk tilhørighet den enkelte måtte ha eller folks psykiske og fysiske forutsetninger.

– For mange kan det være så enkelt at de har feil navn eller ikke snakker norsk. Andre kan ha fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Poenget er at vi ikke må problematisere, men se muligheter i stedet. Av de 1.100 som fikk praksisplass hos oss i 2018, ble 396 personer ansatt. Mange fikk sin første rad i CV-en. Tror du de er motiverte?

Stordalen er også opptatt av at man må ta tak i frafallsproblematikken i skolen.

– I Sverige har vi inngått et samarbeid med skoler i flere byer der de som ikke har fullført skoleløpet får starte på nytt. Det teoretiske får de på skolen. Vi står for praksisen og garanterer jobb i 12 måneder etter endt skolegang. Slik sikrer vi både rekruttering og mangfold.

