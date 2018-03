Innenriks

Color Line har fått tillatelse til å flagge ut Kiel-ferjene. Dermed kan det lønnsomme rederiet erstatte norske sjøfolk med billigere, utenlandsk mannskap. 700 risikerer å miste jobben. Vi har møtt fem av dem.

Dette er 1. del: Servitøren

– Det er helt forferdelig at disse arbeidsplassene settes på spill, sier Bjørg Vestvik (79).

Sammen med ektemannen Gustav Vestvik (81), har hun slått seg ned på pizzarestauranten «Mama Bella» midt i den travle handlegata på Kiel-ferja «Color Fantasy».

Det er mandag ettermiddag og lokalet er allerede fullt, men servitør Kim Mathisen tar seg likevel tid til en prat. Ham kjenner ekteparet Vestvik godt. De er en av båtens mange stamkunder og er bekymret for at personalet de er blitt så godt kjent med, plutselig skal bli borte.

Saken fortsetter under bildet.

Bjørg og Gustav Vestvik er ofte å skue i pizzarestauranten «Mama Bella» på Kiel-ferja.

Her får de servert vin av servitør Magnus Persson. Foto: Tri Nguyen Dinh

Les også: Ronny er én av flere hundre som kan miste jobben i Color Line

En halv milliard i utbytte

– Vi synes det er viktig med norske arbeidsplasser, og dessuten synes vi det er greit å ha noen norske å forholde oss til, sier Bjørg.

Knapt fire måneder er gått siden hun og Gustav dro med Kiel-ferja sist.

– Vi gleder oss alltid til å dra hit og hygger oss når vi er her, og det håper jeg vi kan fortsette med framover, sier hun.

For tre uker siden kom beskjeden de 700 cateringansatte har ventet på i over ett år: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gir Color Line tillatelse til å registrere de to Kiel-ferjene i det internasjonale skipsregisteret (NIS). Dermed får rederiet også lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønns- og arbeidsvilkår. Det er Color Line selv som anslår at rundt en tredjedel av de 2.500 ansatte på båtene vil bli erstattet etter en slik utflagging. Rederiet viser til høye norske lønninger som en viktig årsak (se fakta).

Nå venter både regjeringen og rederiet på en beslutning fra EUs overvåkningsorgan ESA, som skal ta stilling til om utflaggingen er akseptabel eller ei.

I fjor endte Color Line med et driftsresultat på 630 millioner kroner. Nærmere 400 millioner blir utbetalt til Sunde-familien, som eier selskapet, skriver Klassekampen.

Detaljerte instrukser

Mange av dem som jobber på ferja ønsker å dele sin historie med Dagsavisen når vi blir med på den ukentlige seilasen til Kiel.

De ansatte har imidlertid skrevet under på at de skal etterleve de til enhver tid gjeldende retningslinjene for rederiet, som inkluderer en 23 sider lang mediehåndbok utarbeidet av kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen. Her blir de ansatte informert om at Mathisen har mandat til å peke ut hvem i selskapet som skal uttale seg til media, og at henvendelser som angår konsernet skal henvises til Mathisen selv. De får også detaljerte instrukser om hvordan de skal opptre overfor journalister og i sosiale medier.

Dagsavisen har bedt Mathisen om en kommentar til uttalelsene fra de ansatte i denne saken. Han skriver i en SMS at rederiet «må opptre ryddig og ordentlig» og avventer den endelige avgjørelsen om tilslutning til NIS før de går i forhandlinger med de tillitsvalgte.

Les også: – Dette beviser at de ikke har økonomisk grunnlag for å bytte ut norske sjøfolk med utenlandske

– Vi har skapt den merkevaren som er Color Line

Ekteparet Vestvik er bare to av gjestene Kim Mathisen er blitt godt kjent med gjennom årenes løp. Daglig kommer nye og gamle bekjentskaper bort til ham i pizzarestauranten og forteller hvor hyggelig de har det om bord. Noen av gjengangerne tar seg til og med bryet med å regne ut turnusen hans slik at de kan være sikre på at han er på jobb når de tar turen over til Kiel.

– For dem er vi Color Line. Når de leser i avisen hva som er i ferd med å skje, blir de forferdet. For dem er det krise hvis vi forsvinner, virker det som.

Kim kom rett fra militæret til Color Line. I dag identifiserer han seg som sjømann, men en viktig lærdom fra militæret har han tatt med seg videre: han er vant til å løfte i lag. Den felles innsatsen fra alle de ansatte har gitt resultater, mener Kim. Ikke bare for mannskapet, men også for selskapet.

– Vi har skapt den merkevaren som er Color Line. Det vi skaper innad, skinner ut til gjestene våre og gjør at de får lyst til å reise med oss igjen og igjen. Det vil forsvinne hvis vi blir byttet ut.

Les også: LO-sjefen: – Norske sjøfolk blir ofret

– Jeg har vist selskapet min fulle lojalitet

Foreløpig retter han sinnet sitt mot regjeringen. Flere ganger gjentar han hvor «skremmende», «uforståelig» og «trist» han mener det er at et selskap som går med et durabelig overskudd, får tillatelse til å si opp 700 ansatte. Lojaliteten overfor Color Line står fortsatt støtt, men med et tydelig forbehold.

– Jeg forventer at Color Line gir oss et endelig svar på hva som kommer til å skje med oss med én gang regjeringen har bestemt seg. De kan ikke fortsette å holde oss på pinebenken.

Som hovedverneombud kan Kim fortelle at det har vært få sykemeldinger hittil, men at mange opplever situasjonen som krevende.

Også for Kim selv har det blitt mange våkenetter den siste tida. Hjemme venter to barn som han er aleneforsørger for.

– Jeg tror mange vil få det veldig vanskelig hvis jobben forsvinner. Det blir en total livsomveltning, og jeg vet ikke om jeg heller ville taklet det så bra.

Men han har ikke gitt opp håpet helt enda.

– Jeg har vist selskapet min fulle lojalitet i mine 16 år som ansatt, og forventer at lojaliteten blir gjengjeldt.