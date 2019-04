Stigende bekymring for at Anne-Elisabeth Hagen er død

Av Peter Tálos

– Et halvt år uten livsbevis gir grunn til bekymring. Politiet finner det mindre sannsynlig at hun er i live, men har ingen holdepunkter for at hun er død, så etterforskningen opprettholdes, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NTB.

Anne-Elisabeth Hagen ble borte fra hjemmet på Lørenskog 31. oktober i fjor. Etter tre måneder med skjult etterforskning valgte politiet å gå ut med opplysningene om at kvinnen skal ha blitt bortført og at ukjente gjerningsmenn forsøkte å kreve løsepenger i form av kryptovaluta. Politiet sier det er vanskelig å kommunisere med dem bak kravet og erkjenner at de ikke har noen dialog med kidnapperne.

Ikke lett

– Vi forholder oss til dette som en bortføringssak, men det er en sak hvor løsningen åpenbart ikke virker lett tilgjengelig, sier Brøske til NTB.

Han vedgår at det er gått lang tid og at en sak som ikke raskt blir oppklart, ofte vil medføre en svært lang etterforskning. Det er kommet 1.700 tips i saken.

– Jeg kan bekrefte at det er informasjon i saken som politiet ikke kan gå ut med, sier Brøske.

Utlandet

Han opplever dialogen med familien til den savnede kvinnen som god og vil ikke kommentere hvordan bortføringssaken etterforskes i utlandet.

Heller ikke spørsmål om etterforskningens pris kommenteres. Øst politidistrikt har måttet legge bort flere andre oppgaver på grunn av etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen og søkte i april mer penger fra Politidirektoratet.

– Vi har en møysommelig jobb som må gjøres, sier Brøske.

Mandag startet politiet nye søk i flere vann på jakt etter spor.

– Søkene vil pågå i inntil tre dager. Det vil bli brukt kriminalsøkshunder i undersøkelsen. Søkene i Langvannet og Vesletjern vil bli utført ved hjelp av båt, skrev Øst politidistrikt i en pressemelding mandag.