Av Helge Rønning Birkelund - FriFagbevegelse

Stian Olafsen kommer fra Fellesforbundet og er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vestre Toten i Oppland. Tove Elise Frøland er fra Fagforbundet og prøver å bli ordfører i Vindafjord i Rogaland. For Ap-sekretær Kjersti Stenseng har de oppfylt henne store ønske og ambisjon om å få fram faglige kandidater ved høstens valg.

Speiler arbeiderne

– Jeg har vært veldig opptatt av at vi skal ha flere faglige kandidater på listene våre. Og ikke noe er bedre enn å ha faglige toppkandidater. Når vi skal være representerte og speile den brede arbeiderklassen er Stian og Tove Elise veldig gode eksempler på det, sier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

Stian Olafsen jobber i industriparken på Raufoss, mens Tove Elise er helsefagarbeider.

– De vet bedre enn kanskje noen andre hvilken politikk som trengs for vanlige arbeidsfolk. Stian er veldig tydelig på arbeidsspørsmål og kampen mot sosial dumping. Tove Elise er en veldig tydelig forkjemper for hele og faste stillinger. De er mine drømmeordførerkandidater, sier Kjersti Stenseng.

– Kunnskapen og erfaringen de selv har fra arbeidslivet gjør at de vet veldig godt hvor skoen trykker. De representerer veldig mange medlemmer som trenger et Arbeiderparti som er tydelig på disse områdene, poengterer hun.

Hånda på rattet

Tove Elise Frøland synes det er veldig viktig at Arbeiderpartiet har hånda på rattet i Vindafjord.

– Det er veldig viktig med en ordfører som har fokus på god arbeidslivspolitikk og som ser de ansatte. At vi har et arbeidsliv som er basert på faste stillinger med en lønn å leve av. Her har vi latt den gamle arbeidsmiljøloven gjeldende, sier Tove Elise.

I dag er det Senterpartiet som har ordføreren i kommunen.

– Jeg har tro på at jeg skal klare å bli ordfører. Det er ikke bare landbruk i kommunen. Jeg er veldig opptatt av industriarbeidsplassene, sier hun.

En som nesten er garantert å bli ordfører, er Stian Olafsen i industrikommunen Vestre Toten, en kommune med 3000 industriarbeidsplasser. Ved forrige kommunevalg hadde Ap 41,7 prosent oppslutning.

– Ingen er garantert å bli ordfører. Først og fremst er Arbeiderpartiet det partiet som har de riktige svarene på de store spørsmålene. Om det gjelder innenfor helse og omsorg, at vi har gode arbeidsvilkår, at de eldre har det de trenger og får god omsorg. Men også at vi har tomter til en fortstat utvikling av kommunen, sier Stian Olafsen.

Olafsen er opptatt av at det skal være kort vei fra lunsjbordet på fabrikken og til kommunestyret.

– Man tror at vi driver med politikk, og så er det noe helt annet som prates om ved lunsjbordet. Slik er det ikke. Skal vi vedta hva folk mener må vi få fram at det du snakker om i lunsjen kan også bli vedtatt i kommunestyret, sier han.

– Det er viktig at vi har med folk fra flest forskjellige yrker. Hvis du får med helt vanlige folk, finner du også løsningen på folks problemer, mener han.