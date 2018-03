Stem på den beste byen

Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

Det begynner å haste. Vinneren skal snart kåres, og siste frist for å nominere er 17. mars, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fredag kveld lå Ulsteinvik i Møre og Romsdal på topp.

– Byer må utvikles til å bli et attraktivt sted der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Med prisen Attraktiv by ønsker vi å løfte fram gode eksempler fra hele landet, sier kommunalminister Monica Mæland til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ekstra viktig

15. februar gikk startskuddet for konkurransen "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling". Det er fjerde gang prisen deles ut.

– Jeg er opptatt av at det utvikles attraktive byer for menneskene, næringslivet og miljøet. Når byene vokser, er det ekstra viktig å ta vare på og skape gode friområder, attraktive bomiljøer og trivelige sentrum for alle, sier Mæland.

Vinneren får 250.000 kroner i prispenger, et diplom og en plakett. En uavhengig jury, ledet av statsviter og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Erling Dokk Holm, velger ut vinneren.

– Vi ønsker å høre hva innbyggerne mener er gjort for å skape liv og trivsel i byen sin og hva de setter særlig pris på, sier Dokk Holm.

I ledelsen

Derfor inviteres alle til å nominere sin by eller sted på attraktivby.no.

– Vi ønsker også å høre hvordan innbyggerne har fått delta i utviklingen, sier Mæland.

Departementet hun leder har fått inn mange nominasjoner, og i skrivende stund er det Ulsteinvik i Møre og Romsdal, Egersund i Rogaland og Askim i Østfold som leder an.

Svar på tre spørsmål

Tre spørsmål på nominasjonssiden må besvares:

• Hva er gjort for å skape liv og trivsel for innbyggere og næringsliv der du bor, og hva setter du særlig pris på?

• Hva kan andre byer og tettsteder lære av dette?

• Hvordan har du og resten av innbyggerne fått være med på å utvikle stedet ditt?

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et krav at stedet har bystatus. Prisen kan også deles ut til et mindre område innad i byen, eller et samarbeidsprosjekt mellom by og omland som fremmer bærekraftig utvikling.

– Om din by ble nominert i fjor, men ikke nådde opp, er det ingenting i veien for å prøve igjen i år, sier Mæland.

Prisen deles ut i juni. I 2017 ble Fredrikstad kåret til Norges mest attraktive by, og i de to foregående årene var det henholdsvis Bodø og Trondheim ved St. Olavs Hospital.

