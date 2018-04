Innenriks

I Dagsavisen torsdag uttalte lederen for Nyfødtscreeningen i Norge, Rolf D. Pettersen, at tregere postgang «kan få fatale følger» for nyfødte i Norge.

En svekkelse av posttilbudet er allerede en realitet i og med at det ikke lenger er postombæring på lørdager, og at det ble slutt på A-post fra nyttår. Samferdselsdepartementet med Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen, har dessuten foreslått å redusere postomdelingen til annenhver dag.

Torsdag tok Dagsavisen kontakt med både Samferdselsdepartementet og Helsedepartementet. I en epost refererte vi til Pettersens uttalelser om nyfødte. Dagsavisen viste også til hans ønske om gjeninnføring av A-post for å få fortgang på framføringen av viktige prøver igjen.

Nevner ikke nyfødte

Deretter ba vi om statsrådenes reaksjoner på det som framkommer i artikkelen.

I epostene vi fikk som svar, nevnes ikke nyfødte med ett ord. I stedet for et svar fra helseminister Bent Høie (H), fikk vi svar fra politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc (H).

«Vi er svært opptatt av at pasientsikkerheten i sykehusene skal ivaretas, og vil forsikre oss om dette før endringene trer i kraft», skriver Korkunc.

Som nevnt har både stans i ombæringen av post på lørdager og avvikling av A-post, allerede trådt i kraft.

«Dersom helsepersonell mener at det er en risiko for at treg postgang kan få kritiske konsekvenser, bør de bruke «Posten ekspress over natt» eller Postens ordinære ekspressendinger. Selv om det isolert sett kan være dyrere for helsetjenesten, er endringene som er foreslått samfunnsøkonomisk lønnsomme for Norge som helhet», skriver Korkunc også.

I eposten til departementene påpekte Dagsavisen at Rolf D. Pettersen ved Nyfødtscreeningen omtaler Posten ekspress over natt som «dyrt, omstendelig og fungerer ikke optimalt».

– Er ikke bærekraftig

Også Ketil Solvik-Olsen er opptatt av «Posten ekspress over natt».

«Posten har en rekke ulike tjenester, avhengig av behov. For ordinære, uregistrerte sendinger ble A- og B-post slått sammen slik at to dagers fremføringstid er hovedregelen. Samtidig er det etablert et tilbud – «Posten Ekspress over natt» for sending av den type brev/pakker som Rolf D. Pettersen viser til. Det finnes også andre ekspresstilbud i markedet, skriver Solvik-Olsen i sin epost.

«Det er allerede inngått en avtale mellom de regionale helseforetakene og Posten som skal sørge for rask fremsending av prøvemateriale. Dersom man mener dette ikke leverer i tråd med avtale, er det viktig at det rapporteres slik at man kan redusere avvik eller gjøre gode forbedringer i tjenesten», fortsetter statsråden.

Solvik-Olsen skriver også om «drastisk reduserte inntekter» for Posten, samtidig som kostnadene «i stor grad har ligget fast».

«Dette er ikke bærekraftig. Samtidig er vi opptatt av å dekke kritisk behov, og vi har derfor jobbet sammen med helsesektoren for å ivareta rask fremsending for hastesaker», konkluderer han.

