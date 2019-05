Saken oppdateres.

Regjeringen varsler kunngjøring av endringene etter statsråd fredag formiddag, og at det blir mulighet for fotografering på Slottsplassen rundt klokka 11.15. Statsministeren holder pressekonferanse om regjeringsendringene en halvtime senere.

Ifølge NRK er det Sylvi Listhaug som blir ny eldre- og folkehelseminister. Hun tar over posten til partifelle Åse Michaelsen, som har vært Norges første statsråd for eldresaker. Dermed gjør den profilerte og omstridte Frp-politikeren comeback i regjeringen, etter at hun ble tvunget av justisministertaburetten på grunn av et kontroversielt Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet for et drøyt år siden.

Dagens Næringsliv har kilder som opplyser at regjeringsendringene Solberg varsler, verken kommer i Venstre eller Kristelig Folkeparti.

Listhaug har vært konstituert nestleder i Fremskrittspartiet siden Per Sandberg trakk seg fra vervet etter at han måtte gå av som fiskeriminister. Hun blir etter alle solemerker formelt valgt i henhold til innstillingen under landsmøtet på Gardermoen denne helga.

Den påtroppende nestlederen har vært både landbruks- og matminister og innvandrings- og integreringsminister.

Sylvi Listhaug

* Født 15. desember 1977 i Ålesund. Gift, tre barn.

* Listhaug var byråd i Oslo med ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorgen og barnevernet mellom 2006 og 2011.

* Seniorrådgiver i PR-byrået First House i Oslo i 2012.

* Landbruks- og matminister 2013-2015, senere innvandrings- og integreringsminister 2015–2018.

* Justis- og beredskapsminister fra 17. januar 2018. Gikk av 20. mars samme år.

* Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal i inneværende periode. Sitter nå i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

* Foreslått som første nestleder i Frp. Har vært konstituert i vervet siden september i fjor etter at Per Sandberg trakk seg.