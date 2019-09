Av Marius Helge Larsen

Én uke før valget har Frp-leder Siv Jensen skapt debatt med en kronikk i VG, hvor hun hevder det er snikislamisering når nordmenn nekter å håndhilse på personer av det motsatte kjønn.

Samtidig har mange reagert på et Facebook-innlegg fra nestleder og statsråd Sylvi Listhaug (Frp) som viser et bilde med påskriften «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

– Alle partier får drive sin valgkamp, på sine saker. Men det er ikke regjeringens politikk. Det er ikke slik at vi kan drive sensur av alle partiers saker, sier statsministeren, som mandag er på valgkamptur i Tromsø.

– Respekterer det

Solberg har selv opplevd at ortodokse jøder eller islamske prester ikke har villet hilse på henne.

– Hvis folk kommer som gjester til meg, eller hvis jeg er gjest hos dem, så respekterer jeg det, sier hun.

Men i norsk arbeidsliv ønsker statsministeren ikke den typen oppførsel.

– I arbeidslivet vårt må vi sørge for at vi kan fungere på vanlig måte. Det betyr at vi hilser på folk, også med håndhilsing, sier hun.

– Ikke regjeringens standpunkt

Når det gjelder Listhaugs Facebook-innlegg, sier statsministeren at dette ikke er regjeringens standpunkt.

– Regjeringen jobber nå aktivt for å finne en løsning for båtflyktningene sammen med de andre europeiske landene, sier Solberg.

Hun understreker at de jobber aktivt for at færre migranter skal reise over Middelhavet, blant annet ved å hente kvoteflyktninger fra Libya slik at de ikke skal utsette seg for den farlige reisen.

– Forskjell på Høyre og Frp

Frp-leder Siv Jensen reagerer slik på uttalelsene til statsministeren:

– Dette viser at det er forskjell på Høyre og Frp, skriver hun i en kommentar formidlet til NTB av statssekretær Atle Simonsen.

Overfor VG avviser Jensen at bruken av ordet snikislamisering – et ord hun har skapt storm med tidligere – har sammenheng med at det er én uke til valget og at Frp blør på meningsmålingene.

– Dette er ikke å dra et kort. Det er en samfunnsdebatt som går, og hvor Frp og jeg har klare svar.

Nektet å hilse

I Jensens kronikk trekker hun fram episoden for snaut to uker siden da kvinner i den terrorrammede Al-Noor-moskeen i Bærum ikke tok imot hånden til kronprins Haakon som strakk den fram for å hilse.

I forrige uke skjedde det samme da leder Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortingets utenrikskomité strakk fram hånden for å hilse på Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– At en representant for et islamistisk prestestyre ter seg slik på besøk er én sak. Problemet er større når nordmenn nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, skriver Jensen i kronikken, som har tittelen «Dette er snikislamisering».