– Klimadebatten har i stor grad preget landsmøtet og viser en gang for alle at vi er et klimaparti. Vi er egentlig enige om retningen i politikken. Noen av oss er bare mer utålmodig enn andre, sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim i Senterpartiet til NTB.

Etter en lengre debatt under landsmøtets siste dag på Hamar søndag vedtok delegatene ikke bare resolusjonskomiteens forslag til klimaresolusjon, men fikk også inn flere nye tiltak og formuleringer. Blant annet fikk Tvinnereim møtet med seg på å tidfeste at karbonfangst skal være iverksatt hos Norcem i Brevik i Telemark og på forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo fra 2023 – mot komiteens innstilling.

Hurtigladere

Sp vil dessuten opprette et CO2-fond for næringstransport, bygge 8.000 nye hurtigladere for elbiler de neste fem årene, øke opptaket av CO2 i skog, gi landbruket skattefordeler ved såkalte klimainvesteringer og legge til rette for at landbruket skal være fossilfritt innen 2030.

– Jeg er kjempeglad. Vi har fått utrolig mye gjennomslag. Med denne resolusjonen viser vi den type modenhet politikken trenger. Vi har konkretisert klimapolitikken vår, sier leder Ada Arnstad i Senterungdommen til Vårt Land.

Statsminister Vedum

Hvis det var et samstemt Senterparti med sjeldent høy selvtillit som samlet seg i Hamarhallen fredag, var det om mulig enda bedre stemning i partiet da delegatene gikk hver til sitt to dager senere.

Sp er Norges tredje største parti på målingene og har tro på å bli større enn Fremskrittspartiet også i valget til høsten, det har aldri hatt flere medlemmer – etter fem års sammenhengende vekst – og kommer slik det ser ut nå til stille lister i samtlige kommuner, med unntak av en liten håndfull.

– Det er en voldsom kraft og energi i partiet. Vi har aldri vært større, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum etter å ha hevet landsmøtet.

Selv fikk han flere minutters kraftig trampeklapp da han innledet møtet. Stemningen har vært så god i løpet av helga at flere lokalpolitikere har lansert ham som statsministerkandidat til valget om to år.

– Det er en avsporing, kommenterer partilederen, som hevder han heller vil snakke politikk.

Overfor NTB framhever han det næringspolitiske programmet, hvis opprinnelige oljekapittel har vært underlagt sterk kritikk før landsmøtet, fordi det inneholder mye god og tradisjonell Sp-politikk: Hvordan å eie og bruke naturressursene – skog, sjø, hav og jorda – til på utvikle landet.

Forpliktende samarbeid

Klimaresolusjonen som ble vedtatt søndag, fastslår at «Norge skal delta i forpliktende internasjonalt klimasamarbeid. Senterpartiet mener Norge skal ta vår del av ansvaret for å nå Parisavtalens mål om maks 1,5 graders temperaturendring gjennom klare nasjonale mål og konkrete utslippskutt.»

Det var før landsmøtet varslet et hardkjør fra den mest klimaivrige delen av Senterpartiet, som Tvinnereim oppgir at hun tilhører, for å få partiet til å framstå mer offensivt i det klimapolitiske ordskiftet. Hun bekrefter at enigheten rundt klimaresolusjonen og den betydelige nyanseringen av oljehyllesten i det næringspolitiske programmet er en seier for klimafløyen i partiet.

– Ja, og jeg er veldig fornøyd med det vi er blitt enig om, sier hun til NTB.

Vedum og Tvinnereim er enige i det ikke er behov for å skulle programfeste eller tidfeste en utfasing av olje- og gassvirksomheten, som blant annet tidligere Sp-leder Åslaug Haga har tatt til orde for. De mener utfasingen kommer til å skje av naturlige grunner – ved at etterspørselen synker parallelt med framveksten av mer fornybar energi.

– Norsk oljeproduksjon har gått ned de siste årene, fordi det har vært mindre å utvinne. Men forbruket internasjonalt har økt med 1,5 prosent hvert år. Selv om vi skulle slutte å produsere olje, ville forbruket bli noe mindre, hevder Vedum. (NTB)