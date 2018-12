Torsdag kunne Dagsavisen fortelle om bombetrusler mot Stortinget og grove karakteristikker av statsminister Erna Solberg på hennes egen facebookside. Forfatter og journalist Øyvind Strømmen mente flere av disse innleggene for lengst burde ha blitt slettet.

– Hvorfor aksepterer man at statsministeren kalles en landsforræder på hennes egen facebookvegg, spurte Strømmen.

– Nå får et marginalt miljø på ytre høyre dominere fullstendig, og det framstår som om de representerer folket, fortsatte Strømmen.

Torsdag ettermiddag tok statsministeren grep, i og med følgende innlegg:

«Kjære alle sammen! Som statsminister har jeg vært opptatt av å ha en åpen Facebook-side hvor folk fra hele landet kan gi tilbakemeldinger. Mitt inntrykk er at folk liker å kunne gi respons direkte til meg, både ros og ris. Som en av få politikere har jeg lenge hatt åpen vegg her på Facebook. De siste ukene har det vært svært høy aktivitet i kommentarfeltet og på gjesteveggen min. I utgangspunktet skal det være høy terskel for å fjerne ytringer, men jeg kan ikke tillate trusler og sjikane mot andre mennesker. Jeg kommer derfor til å midlertidig stenge gjesteveggen. Kommentarfeltet vil fortsatt være åpent for dine tilbakemeldinger. Men jeg oppfordrer alle til å holde seg til de sakene som diskuteres på de ulike postene. Jeg tar gjerne imot kritiske innspill, men alminnelig folkeskikk forventes. All form for rasisme og grove krenkelser blir slettet».