Staten bruker barn i reklame for pengespill

Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

– Her er det altså et kontrollorgan som promoterer økningen i grasrotandelen til Norsk Tipping. Dessuten mener Lotteritilsynet at lekende barn er det som best illustrerer økningen. Det er sjokkerende, sier Mikael Mellqvist i spillselskapet Coolbet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Blokkering av selskap

Mellqvist slår tilbake i kjølvannet av at stortingsflertallet trolig går inn for å blokkere utenlandske spillselskaper i Norge. Forslaget fra Ap og KrF får støtte fra SV og Sp. Dermed er flertallet i boks.

– Staten driver med dobbeltmoral, hevder Mellqvist, og viser blant annet til at Statens pensjonsfond utland (SPU) profitterer økonomisk på investeringer i flere utenlandske spillselskaper.

Han er dessuten sterkt kritisk til at det statlige Lotteritilsynet tidligere i januar brukte barn i en omtale av pengespill. Det ble gjort i en betalt annonse på Facebook. Temaet var økningen i grasrotandelen, som fra 1. januar utgjør syv prosent av innsatsen nordmenn bruker på spill fra Norsk Tipping. I fjor ble det utbetalt 455 millioner kroner fra ordningen til frivilligheten i Norge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Løfter fram barn

Blikkfanget i annonsen er en tegning av glade barn i fri lek. Mellqvist synes det er kritikkverdig av Lotteritilsynet å løfte fram barn for å tegne et bilde av at grasrotandelen genererer mer inntekter.

– I samme annonse ble det linket til Norsk Tipping. Det er skremmende, sier Mellqvist.

Etter at casino.no først omtalte saken, ble lenken erstattet med en henvisning til Kulturdepartementet. Norsk Tipping er eid av staten, og skal, ifølge forslaget fra Sp og KrF om å blokkere utenlandske spillselskaper, «tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet».

Bjørn Leirdal, seniorrådgiver for kommunikasjon i Lotteritilsynet, sier til ANB at bildet ble valgt for å illustrere frivillig aktivitet, bredde og hvem pengene kan gå til. Lotteritilsynet har brukt et lite beløp på Facebook for å nå ut med informasjonen om endringene i grasrotordningen.

– Fagbloggen det blir vist til handler om en ny forskrift i grasrotandelen. Bloggen informerer om hva endringene betyr for frivillige lag og organisasjoner, hvem som kan miste retten til grasrotmidler, hva Lotteritilsynets rolle er og hvordan vi prioriterer tilsynssaker. Vi får flere henvendelser om hva endringene i forskriften betyr for frivillige lag og organisasjoner, sier han.

Likebehandling

Mellqvist er også forundret over at Ap i forslaget om blokkering medgir at «vi aldri vil komme de utenlandske spillselskapene til livs», men at målet er å gjøre det vanskeligere for gamblingsselskapene i Norge.

– Det virker som om partiene er mer opptatt av å skape trøbbel for disse selskapene enn å se hva som er best for spillmarkedet og de som har problemer med gambling, mener Mellqvist, som foreslår å innføre en lokal lisensiering med likebehandling og like krave for alle.

– En slik lisens er innført i Danmark. Har du problemer med spillingen der, blir du utestengt fra alle sider. Samme lisenssystem vil trolig komme i Sverige i 2019, sier han.

Mellqvist hevder det er feil av Ap og KrF å hevde at «mange EU-land allerede har blokkert uregulerte pengespillsider».

– I disse landene har spillselskapene fått mulighet til å søke om lokal lisens. Gjør de ikke det, stenges de ute, akkurat som i Danmark. Ingen utestenges eller blokkeres for å forsvare et monopol, påpeker han.

Skilsmisse

Mellqvist er tilhenger av å skille idrett og spill. Han vil ikke at totalinntektene til et lokalt idrettslag skal være avhengig av hvor mye nordmenn spiller på Lotto eller satser på Oddsen.

– Få midlene over på statsbudsjettet og gi idrettslagene trygge og gode rammer, foreslår han. (ANB)