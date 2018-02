Innenriks

Ståle Ringsjø har vært i en vanskelig situasjon. Jobben på Clas Ohlson startet sju, men barnehagen åpnet klokka halv åtte. Derfor har han krevd å få starte på jobb klokka åtte enkelte dager, for å kunne følge i barnehagen.

Arbeidsgiver Clas Ohlson sa tvert nei, men Ståles fagforbund, Handel og Kontor, klaget saken inn for tvisteløsningsnemnda.

Nylig kom avgjørelsen: Tvisteløsningsnemnda har bestemt at Ståle Ringsjø kan begynne én time senere på jobben enkelte dager. Nå kan Ståle slippe jubelen løs.

– Jeg er så lettet! Det var en deilig beskjed å få, sier Ringsjø.

Nye takter

Ståle Ringsjø var temmelig fortvilet rett før jul. Arbeidsgiveren Clas Ohlson på Hønefoss hadde endret arbeidstidene slik at han måtte begynne på jobb klokka sju annenhver uke. Det bød på problemer: Barnehagen de to sønnene hans går i, åpner ikke før klokka halv åtte. Nå har nemnda ham medhold: Han får lov til å begynne klokka åtte tre dager annenhver uke. Det betyr at hverdagen kan gå rundt for Ståle Ringsjø og familien.

Ansatts behov viktigst

Tvisteløsningsnemnda har vurdert om det medfører en såkalt «vesentlig ulempe» for Clas Ohlson om Ståle Ringsjø begynner på jobb en time senere enn kollegene tre ganger annenhver uke. Det mener nemnda at arbeidsgiveren ikke har underbygget godt nok.

Nemnda skriver i sin uttalelse at de forstår at en slik ordning vil medføre visse utfordringer for bedriften, men mener at det ikke er nok til å nekte Ringsjø å begynne senere på jobben.

«Det legges her vekt på at arbeidstakers behov for fleksibilitet begrenses til få dager annenhver uke, og at dette er knyttet til et sentralt velferdsmessig behov», heter det i vedtaket fra tvisteløsningsnemnda.

Ståle Ringsjø er en lettet mann.

– Jeg var så spent på hvordan dette skulle gå at jeg både var kvalm og uten matlyst. Nå kan jeg senke skuldrene, sier han.

I løpet av kort tid skal han få avklart hvilke dager han skal begynne senere enn kollegene. Da må han også forholde seg til samboerens turnus. Hun jobber i barnehage og starter ofte tidlig.

Ståle Ringsjø angrer ikke på at han ikke ga seg da han fikk avslag fra arbeidsgiveren i første omgang.

– Det har vært verdt det. Jeg har fått veldig mye støtte, både fra kunder og ukjente som har lest om saken. Det er jo for guttene mine jeg har gjort dette, for at de ikke skal sitte utenfor barnehagen og vente på at den åpner om morgenen, sier Ståle Ringsjø.

– Viktig seier

Også HKs nestleder, Christopher Beckham, er glad for vedtaket i tvisteløsningsnemnda.

– Dette er en viktig seier for Ringsjø, men også for alle andre menn. Ståle Ringsjø har brøytet vei for andre, det håper jeg mange legger merke til. Bedriftene må ta ansvar for å inkludere både menn og kvinner med omsorgsansvar ved å tilrettelegge for dem, sier han.

Beckham synes det er ekstra gjevt at det er en mann som har tatt denne saken helt til tvisteløsningsnemnda.

– Ringsjø viser andre menn at de må ta ansvar for familien, sier HK-nestlederen.

– Vi tar vedtaket til orientering. Nå må vi finne praktiske løsninger som fungerer i bedriften og som samtidig tar hensyn til alle våre ansatte. Vi må se om dette vil ha noe å si for de andre ansatte også, sier Camilla Tully, kommunikasjonsrådgiver i Clas Ohlson.

Clas Ohlson kan ta denne saken videre til domstolene. Fristen for å anke er åtte uker. Nemndas konklusjon står imidlertid ved lag fram til saken eventuelt er behandlet i rettsapparatet. (ANB)