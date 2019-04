Av: Aslak Bodahl/Fri fagbevegelse

Det viser en Levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Antallet lavlønte i Norge og Norden er relativt liten sammenlignet med andre europeiske land. Det er unge, lavt utdannede og innvandrere som er overrepresentert. De som tjener minst også et fysisk tyngre arbeid sammenlignet med andre arbeidstakere. Gruppene med lavest lønn har fått en stadig mindre del av lønnsveksten på 2000-tallet.

Skiller seg fra andre

De lavtlønte skiller seg fra andre heltidsansatte på flere måter:

* 30 prosent er i 20-årene mot 10 prosent av heltidsansatte for øvrig.

* Kvinner er i flertall, 57 prosent mot 40 prosent av andre heltidsansatte.

* 40 prosent har kun utdanning på grunnskolenivå.

Tre prosent av de som er yrkesaktive på heltid har så dårlig økonomi at de har vanskeligheter med å få endene til å møtes, mens 13 prosent ikke kan håndtere en uforutsett utgift, ifølge undersøkelsen som er gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen. SSB har avgrenset analysene til å omhandle heltidsansatte i alderen 20-66 år.

3 av 4 i privat sektor

For å definere gruppen med lavlønte tas det utgangspunkt i de som jobber heltid og har en lønnsinntekt som er under to tredeler av medianlønnen for heltidsansatte. I 2016 innebar dette en inntjening på under 362.000 kroner i året før skatt. Ni prosent av heltidsansatte i alderen 20-66 år var lavlønte etter denne definisjonen, ifølge undersøkelsen som SSB viser til.

Tre av fire lavtlønte jobber i privat sektor, og 15 prosent har mer enn ett arbeidsforhold.

De lavtlønte har oftere en sårbar tilknytning til arbeidslivet:

* 12 prosent er midlertidig ansatte, mot 2 prosent av andre heltidsansatte.

* Fire av ti er fagorganiserte, mot seks av ti heltidsansatte ellers.

* Hver fjerde har verken tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg på arbeidsplassen.

Flere innvandrere

Andelen lavtlønte med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har gått noe ned de siste ti årene. I 2006 var andelen 50 prosent. Arbeidstakere med kun grunnskoleutdanning er mindre hos andre heltidsansatte, men har falt tilsvarende - fra 27 til 18 prosent i perioden 2006-2016.

Mens andelen av de lavtlønte som har lav utdanning har sunket det siste tiåret, har andelen innvandrere økt. Innvandrere utgjorde en fjerdedel av de lavtlønte i 2016 mot en tiendedel i 2006.

I samme periode har innvandrerandelen økt fra 5 til 11 prosent blant heltidsansatte. At innvandrere utgjør en økende andel av gruppen lavtlønte, er imidlertid i samsvar med tidligere analyser som også har vist at innvandrere utgjør en økende andel av sysselsatte i næringer med lavkompetanse.