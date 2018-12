Øst politidistrikt holdt en pressekonferanse om hendelsen torsdag ettermiddag. Ifølge politimester Jon Steven Hasseldal dreier det seg om en improvisert sprengladning.

– Det var en skarp, reell bombe som hadde til hensikt til å gjøre skade på mennesker, sier han.

Politimesteren ønsker ikke å si noe om pakkens konstruksjon og begrunner det med hensynet til etterforskningen.

– Dette dreier seg om en svært alvorlig straffbar handling, og vi anser dette som et angrep på politiet med stort skadepotensial, understreker Hasseldal.

Paragraf 191b

Saken etterforskes etter straffelovens paragraf 191b , som gjelder befatning med blant annet sprengstoff i den hensikt å begå en grov straffbar handling. Det opplyser politiadvokat Bjørn Thune i Øst politidistrikt.

Strafferammen for dette er ti års fengsel.

– Det er imidlertid sannsynlig at etterforskningen av denne saken også vil gjelde andre straffbare handlinger, sier politiadvokaten, som opplyser at motivet for en slik handling vil være avgjørende, sier politiadvokaten.

– Det er sjelden vi ser slike typer handlinger i Norge, sier han.

Politiet var adressat

Pakken var ifølge politimester Hasseldal adressert til politiet, og den ble levert av en sjåfør fra Posten.

Det ble slått alarm da pakken skulle åpnes ved 9-tiden onsdag, og en ansatt fikk mistanke om at noe var galt. Bombegruppa var på stedet rundt 45 minutter senere, og de valgte å uskadeliggjøre gjenstanden ved å avfyre skudd mot den ved 13.30-tiden.

Øst politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen og har selv nedsatt en stor etterforskningsgruppe. De har sikret en rekke tekniske spor.

– Siden vi ikke har noen siktet eller pågrepet i saken, har vi sett det som nødvendig å iverksette tiltak for å beskytte egne medarbeidere. Vi kan ikke gå i detalj om hva det dreier seg om, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Saken oppdateres.

(NTB)