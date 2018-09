Spionsiktet russer anker varetektsfengsling

Innenriks

Av Alexander Vestrum/NTB

51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag ettermiddag etter å ha deltatt på et seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

Lørdag morgen ble mannen fremstilt for Oslo tingrett og fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Mandag ettermiddag opplyste forsvareren hans, advokat Hege Aakre, til NTB at kjennelsen blir anket.

– Misforståelse

Forsvareren har opplyst at klienten hevder det hele beror på en misforståelse. Hun mener siktelsen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) så langt har, bærer preg av bare å være basert på observasjoner og ikke håndfaste bevis.

Ifølge forsvareren har russeren en god forklaring på hva han har gjort, og dersom denne forklaringen stemmer, vil det bli klart at han ikke har gjort noe straffbart.

Hun har ikke ønsket å utdype dette.

– Jeg vil ikke gå nærmere inn i detaljene i saken, sa Aakre da hun var på vei inn i Oslo fengsel for å møte klienten mandag formiddag.

Ambassaden: Konstruert påfunn

Den russiske ambassaden i Oslo bekrefter at de er orientert om pågripelsen. De yter konsulær bistand til den fengslede mannen.

– Ambassaden bedømmer pågripelsen og den påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn under et absurd påskudd, skriver ambassaden på sine Facebook-sider.

Russeren er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare. (NTB)