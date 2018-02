Innenriks

Berg sitter for tiden fengslet i Russland, siktet for spionasje. Han har avvist alle anklager om at han skal ha deltatt i eller kjent til noen etterretningsoperasjon.

Søreide møtte både støttegruppa for Frode Berg og familien hans da hun onsdag besøkte Kirkenes i forbindelse med Kirkeneskonferansen.

– Vi hadde en god samtale, sier Søreide til NTB. Hun understreker at situasjonen er særlig vanskelig for familien.

Spionanklager

Russiske etterforskere har anklaget Berg for å ha betalt en navngitt russer som skal ha vært agent for norsk etterretning. Søreide vil verken avkrefte eller bekrefte at Berg jobbet for norsk etterretning.

– Vi jobber mye med saken og har ett mål for øye, å ivareta Frode Bergs interesser på en best mulig måte, sier hun.

– Hva vil det konkret si?

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer om hvordan utenrikstjenesten jobber. Men vi gjør det som er mest hensiktsmessig.Vi har ikke noe annet valg enn å følge russiske regler, men vi forsøker å gjøre situasjonen hans så lite ille som mulig og bistå på en best mulig måte, sier Søreide og minner om at det ennå ikke er tatt ut en tiltale mot den pensjonerte grensevakten.

– Vil Norge legge press på russiske myndigheter?

– Vi forsøker å finne måter som erfaringsmessig best ivaretar Bergs interesser, sier Søreide.

Norske myndigheter har så langt holdt en lav profil i saken. Men tidligere denne uka ble det kjent at myndighetene har innvilget fri rettshjelp til Berg. Ifølge Søreide er ikke dette uvanlig når det gjelder nordmenn som er blitt pågrepet i utlandet.

– Løslatelse lite trolig

Frode Berg er foreløpig varetektsfengslet fram til 5. mai, siktet for spionasje. Han har liten mulighet for å bli løslatt mot kausjon i påvente av at saken hans kommer opp for retten i Russland, mener advokatene hans.

I Russland finnes det praksis med husarrest og løslatelse mot kausjon mens man venter på rettssaken.

– Men i spionsaker er det vanskelig å fremme det, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NRK.

Den 62 år gamle nordmannen fikk avslag på en begjæring om løslatelse mot kausjon i forrige fengslingsmøte, men har anket avgjørelsen. Datoen for ankebehandlingen er ennå ikke fastsatt, men Risnes tviler på at anken vil føre fram.

– Det russiske sikkerhetspolitiet har argumentert overbevisende overfor domstolen om at det er nødvendig at Berg er fengslet mens etterforskningen pågår, sier han.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember. (NTB)